Російського ексчемпіона світу не пустили в Україну

Роман Кармазин прилетів до Одеси, де повинен був готувати до бою грузина Енріке Гогохія

Джерело - Чемпiон.

Ексчемпіона світу з професійного боксу росіянина Романа Кармазина, який цього тижня прилетів з Лос-Анджелеса в Одесу готувати до наступного поєдинку грузинського боксера Енріке Гогохія, не випустила з одеського аеропорту прикордонна служба України. Максим Розенко зателефонував Роману і розпитав деталі цієї історії.

- Романе, чим пояснили своє рішення українські прикордонники?

- Сказали, що у зв’язку з локдауном закрили місто.

- Ви не були помічені в антиукраїнській риториці. Але, можливо, були в Криму після 2014 року, коли його окупувала Росія?

- В Криму я був, але до 2014 року. Питання від прикордонника стосовно Криму було, але після моєї відповіді ми до цієї теми більше не поверталися.

- Ви вже багато років живете в США. Зараз у вас російський або американський паспорт?

- Російський. В США у мене вид на проживання. Можливо, в цьому і була справа. Хоча точно не знаю. Зі мною одним рейсом летів американець. Його теж не пустили. Він сильно обурювався. Потім з’ясувалося, що перевозив дитячу порнографію.

- Ви були єдиним росіянином, якого не пропустили?

- Були ще дівчина, прилетіла, здається, до свого чоловіка. Її теж спочатку не пропускали. Але, мабуть, потім пропустили - зранку вже її не бачив. Нас було 8 “щасливчиків”. Я, дівчина, американец і решта узбеки або таджики - так і не зрозумів.

- Скільки часу провели в одеського аеропорту?

- Ночував з четверга на п’ятницю. Спав на лавці. Партнери, за їхніми словами, навіть мера Одеси підключили, щоб допоміг. Але нічого не вийшло.

- В Одесу летіли у справах?

- Так. Повинен був готувати до бою Енріке Гогохія. Зараз працюю тренером Енріке. У нього бій 7 травня, пряма трансляцію на стрімінговій платформі DAZN. До боксу Гогохія був відмінним кікбоксером, певний час жив та тренувався в Одесі.

- Зараз ви де?

- Коли зрозумів, що мене не пропустять, взяв квитки в Москву. Зараз їду в Пензу до мами. Не бачив її два роки.

- Про вас якось пригадував Віталій Кличко. В контексті того, що не радив вам підписувати контракт з Дон Кінгом. Ви не послухали і підписали. Потім жаліли. Було таке?

- Так, здається у 2004 році ми якийсь час тренувалися в Лос-Анджелесі в одному залі з Віталієм та Володимиром. З Віталієм було багато розмов, цілком нормальний хлопець. Компанійський. Володимир був іншим - тримався сам по собі. Віталій же міг розповісти якусь смішну історію. Зараз, коли бачу його ляпи, дивуюсь, адже ще 15 років тому він чудово міг будувати словесні конструкції.

- Минулого року Віталій навіть книгу випустив зі своїми цитатами, які стали мемами. Книга має назву “Хто не чув, той побачить”.

- Це тільки підтверджує, що з почуттям гумору у Віталіка завжди було добре. Самоіронія - це чудово. У мене залишилися приємні спогади від спілкування з ним. Радий, що він знайшов себе в іншій кар'єрі після боксу, в якій теж досяг чудових результатів.

- Якщо повернутися до підписання контракту з Доном Кінгом в 2004 році. Він дійсно заплатив перекладачу 20 тисяч доларів і домовився з ним, щоб той перекладав так, щоб ви підписали контракт?

- Через роки мені про це розповів сам Дон Кінг. Мовляв, ти мені тоді дорого обійшовся, адже довелося додатково сплатити 20 тисяч доларів перекладачу.

Максим Розенко, Чемпіон