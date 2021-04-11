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Російського ексчемпіона світу не пустили в Україну

Сьогодні 12:14 389 0
Роман Кармазин прилетів до Одеси, де повинен був готувати до бою грузина Енріке Гогохія
Російського ексчемпіона світу не пустили в Україну

Джерело - Чемпiон.

Ексчемпіона світу з професійного боксу росіянина Романа Кармазина, який цього тижня прилетів з Лос-Анджелеса в Одесу готувати до наступного поєдинку грузинського боксера Енріке Гогохія, не випустила з одеського аеропорту прикордонна служба України. Максим Розенко зателефонував Роману і розпитав деталі цієї історії.  

-          Романе, чим пояснили своє рішення українські прикордонники?

-          Сказали, що у зв’язку з локдауном закрили місто.

-          Ви не були помічені в антиукраїнській риториці. Але, можливо, були в Криму після 2014 року, коли його окупувала Росія?

-          В Криму я був, але до 2014 року. Питання від прикордонника стосовно Криму було, але після моєї відповіді ми до цієї теми більше не поверталися.

-          Ви вже багато років живете в США. Зараз у вас російський або американський паспорт?

-          Російський. В США у мене вид на проживання. Можливо, в цьому і була справа. Хоча точно не знаю. Зі мною одним рейсом летів американець. Його теж не пустили. Він сильно обурювався. Потім з’ясувалося, що перевозив  дитячу порнографію. 

 - Ви були єдиним росіянином, якого не пропустили?

 -  Були ще дівчина, прилетіла, здається, до свого чоловіка. Її теж спочатку не пропускали. Але, мабуть, потім пропустили - зранку вже її не бачив. Нас було 8 “щасливчиків”. Я, дівчина, американец і решта узбеки або таджики - так і не зрозумів. 

 - Скільки часу провели в одеського аеропорту? 

 - Ночував з четверга на п’ятницю. Спав на лавці. Партнери, за їхніми словами, навіть мера Одеси підключили, щоб допоміг. Але нічого не вийшло.

 - В Одесу летіли у справах?

 -  Так. Повинен був готувати до бою Енріке Гогохія. Зараз працюю тренером Енріке. У нього бій 7 травня, пряма трансляцію на стрімінговій платформі DAZN. До боксу Гогохія був відмінним кікбоксером, певний час жив та тренувався в Одесі. 

 - Зараз ви де?

 - Коли зрозумів, що мене не пропустять, взяв квитки в Москву. Зараз їду в Пензу до мами. Не бачив її два роки.

 - Про вас якось пригадував Віталій Кличко. В контексті того, що не радив вам підписувати контракт з Дон Кінгом. Ви не послухали і підписали. Потім жаліли. Було таке?

 - Так, здається у 2004 році ми якийсь час тренувалися в Лос-Анджелесі в одному залі з Віталієм та Володимиром. З Віталієм було багато розмов, цілком нормальний хлопець. Компанійський. Володимир був іншим - тримався сам по собі. Віталій же міг розповісти якусь смішну історію. Зараз, коли бачу його ляпи, дивуюсь, адже ще 15 років тому він чудово міг будувати словесні конструкції. 

 -  Минулого року Віталій навіть книгу випустив зі своїми цитатами, які стали мемами. Книга має назву “Хто не чув, той побачить”. 

 -  Це тільки підтверджує, що з почуттям гумору у Віталіка завжди було добре. Самоіронія - це чудово. У мене залишилися приємні спогади від спілкування з ним. Радий, що він знайшов себе в іншій кар'єрі після боксу, в якій теж досяг чудових результатів. 

 - Якщо повернутися до підписання контракту з Доном Кінгом в 2004 році. Він дійсно заплатив перекладачу 20 тисяч доларів і домовився з ним, щоб той перекладав так, щоб ви підписали контракт?

 - Через роки мені про це розповів сам Дон Кінг. Мовляв, ти мені тоді дорого обійшовся, адже довелося додатково сплатити 20 тисяч доларів перекладачу. 

Максим Розенко, Чемпіон

 

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