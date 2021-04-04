Кулахмет жорстко нокаутував досвідченого суперника у першому раунді

Джерело - Чемпіон.
У Дубаї (ОАЕ) відбувся вечір боксу, в рамках якого казахстанець Турсінбай Кулахмет здобув красиву перемогу в першому раунді.
Суперником Кулахмета був досвідчений боксер Ебер Рондон з Венесуели, який до цього жодного разу не програвав у професійній кар'єрі і здобув 20 перемог.
Кулахмет вже на першій хвилині стартового раунду відправив суперника в нокдаун правим хуком в щелепу. Рондон зумів піднятися і спробував атакувати, але Турсінбай завдав потужного удару праворуч і його суперник впав на канвас.
WOW ‼️— D4G Boxing Promotions (@d4gboxing) April 3, 2021
Take another look as Tursynbay Kulakhmet earns an incredible first round knockout win over Heber Rondon.
Rondon was 20-0 heading into the fight, and it's another massive statement of intent from Kulakhmet 🇰🇿
FREE LIVE STREAM ⏩ https://t.co/jev6WkXoqQ#LegacyDubai pic.twitter.com/GPg6UPcAqN
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