Кулахмет жорстко нокаутував досвідченого суперника у першому раунді

У Дубаї (ОАЕ) відбувся вечір боксу, в рамках якого казахстанець Турсінбай Кулахмет здобув красиву перемогу в першому раунді.

Суперником Кулахмета був досвідчений боксер Ебер Рондон з Венесуели, який до цього жодного разу не програвав у професійній кар'єрі і здобув 20 перемог.

Кулахмет вже на першій хвилині стартового раунду відправив суперника в нокдаун правим хуком в щелепу. Рондон зумів піднятися і спробував атакувати, але Турсінбай завдав потужного удару праворуч і його суперник впав на канвас.

Take another look as Tursynbay Kulakhmet earns an incredible first round knockout win over Heber Rondon.



Rondon was 20-0 heading into the fight, and it's another massive statement of intent from Kulakhmet 🇰🇿



