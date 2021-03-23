Боксера звинувачують за 14 пунктами в дорожньому інциденті

Чемпіон світу у двох вагових дивізіонах американський боксер Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) ризикує відправиться за ґрати.

Про це Boxing Scene.

Боксер обвинувачується в тому, що 5 листопада 2020 року на своєму червоному Lamborghini Uris 2020 роки проїхав на червоне світло і зіткнувся з Toyota Solara 2004 року, після чого зник з місця інциденту. В результаті ДТП було 4 постраждалих, яким була надана медична допомога в найближчому шпиталі.

Ситуація для Девіса посилюється тим, що він не мав права водити, так як його права прострочені і відкликані.

Боксера звинувачують за 14 пунктами. Справу передано до суду, але дата слухання поки що не оприлюднено. Якщо він буде визнаний винним за всіма пунктами звинувачення, то може отримати термін до 7 років і 55 днів.

Варто додати, що у боксера не закрите питання з попереднім обвинуваченням - в домашньому насильстві. Там слухання відновиться в квітні.

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