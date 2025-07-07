Ексхавбек Карпат пояснив перехід у клуб Першої ліги

Експівзахисник Карпат Євген Підлепенець заявив, що обрав Буковину через амбітні цілі, які перед командою ставить керівництво.

Про це гравець розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"Були деякі пропозиції, але першою була Буковина, яка подзвонила і хотіла – дуже наполегливо вона цього хотіла. Тому варіант пішов на Буковину, тому що це амбітний клуб, який ставить перед собою задачі.

І найголовніше – що цей клуб прогресує, і можна разом з цим клубом прогресувати та давати результати.

Робота з тренерським штабом Сергія Шищенка? Я чув від деяких знайомих хлопців, які працювали з цим тренерським штабом, що тут дуже добре ставляться до футболістів. Багато ігрових вправ з м’ячем – мені це цікаво", - розповів Підпеленець.