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Ексхавбек Карпат пояснив перехід у клуб Першої ліги

Олександр Булава — 7 липня 2025, 20:59
Ексхавбек Карпат пояснив перехід у клуб Першої ліги
Євген Підлепенець
ФК Буковина

Експівзахисник Карпат Євген Підлепенець заявив, що обрав Буковину через амбітні цілі, які перед командою ставить керівництво.

Про це гравець розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"Були деякі пропозиції, але першою була Буковина, яка подзвонила і хотіла – дуже наполегливо вона цього хотіла. Тому варіант пішов на Буковину, тому що це амбітний клуб, який ставить перед собою задачі.

І найголовніше – що цей клуб прогресує, і можна разом з цим клубом прогресувати та давати результати.

Робота з тренерським штабом Сергія Шищенка? Я чув від деяких знайомих хлопців, які працювали з цим тренерським штабом, що тут дуже добре ставляться до футболістів. Багато ігрових вправ з м’ячем – мені це цікаво", - розповів Підпеленець.

Нагадаємо, гравець підписав 2-річний контракт. До цього він виступав за львівські Карпати, за які зіграв 49 матчів, забив вісім м’ячів і оформив десять асистів. 1-го липня сторони припинили співпрацю і гравець став вільним агентом.

Раніше Буковина підписала чотирьох гравців, які раніше виступали за Оболонь. Також клуб підсилився колишнім голкіпером Карпат та ЛНЗ.

Буковина Чемпіонат України, Перша ліга Євген Підлепенець

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