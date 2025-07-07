Жеваго назвав стратегічну мету Ворскли на наступний сезон

Почесний президент полтавської Ворскли Костянтин Жеваго підсумував провальний сезон-2024/25 та назвав плани на майбутнє.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

"Ми не змогли зберегти прописку в Українській Прем’єр-Лізі, поступившись у перехідних матчах. Це сталося вперше з 1996 року і, без сумніву, викликало широкий резонанс у футбольній спільноті. І це абсолютно неприйнятний результат для колективу клубу і для мене особисто, враховуючи досягнення та успіхи клубу протягом останніх щонайменше 20 років. Настав час для аналізу ситуації, пошуку причин.", – сказав він.

Жеваго заявив, що метою клубу на наступний сезон – є повернення до еліти українського футболу.

"Наша стратегічна мета – повернення до еліти українського футболу, Прем’єр-Ліги, вже за підсумками цього сезону. Це амбітне та непросте завдання, адже багато команд планують боротися за вихід до УПЛ. Але це поставлене завдання абсолютно реалістичне, навіть в умовах, пов’язаних з воєнним станом в країні, і, внутрішнім станом всіх, кому не байдужа Ворскла: гравців, тренерів, вболівальників, керівників клубу та його власників", – зазначив функціонер.

Раніше повідомлялося, що Жеваго збирається залишити свою посаду і відійти від футбольних справ. Однак згодом у Полтаві спростували дану інформацію.

Нагадаємо, Ворскла за підсумками сезону-2024/25 не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.