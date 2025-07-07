Рецидивіст Піастрі: стюарди пробачили Оскара за перше різке гальмування перед Ферстаппеном у Сільверстоуні

Пілот Макларена Оскар Піастрі двічі однаково порушив правила режиму машини безпеки під час Гран-прі Великої Британії.

Про це повідомляє The Race.

За інформацією джерела, у гонці в Сільверстоуні Піастрі відзначився ідентичним порушенням, за яке він після другого рестарту отримав штраф +10 секунд.

На 17-му колі Піастрі в момент, коли машина безпеки вже загасила вогні (тим самим дозволивши лідеру гонки обрати момент для рестарту), загальмував з 208 км/год до 51 км/год.

Перший випадок різкого гальмування Піастрі

Через чотири кола під час другого рестарту австралієць зробив те ж саме (загальмував з 218 км/год до 52 км/год).

Одразу за ним їхав Ферстаппен, швидкість якого була дуже схожою. На 17-му колі пілот Ред Булл їхав зі швидкістю 219 км/год, і йому довелося загальмувати до 43 км/год, а на 21-му колі він сповільнився з 221 км/год до 32 км/год.

На першому рестарті Ферстаппен зміг вчасно загальмувати, щоб не ризикувати і не проскочити повз Піастрі, а на другому – пролетів прямо повз нього.

Хоча ці два рестарти з машинами безпеки мають певну схожість, важливо зрозуміти, що дирекція гонки не була задоволена тим, що зробив Піастрі на першому рестарті.

Серед офіційних осіб велися дискусії про те, чи було його різке гальмування на 17-му колі порушенням правил.

Відеозапис першого рестарту показав, що витівки Піастрі спричинили ефект гармошки, оскільки машини позаду згрупувалися.

Ефект гармошки: Піастрі зібрав усіх в одну групу, спричинивши небезпечну ситуацію

Коли відбувається таке стиснення (коли машини попереду гальмують, а ті, що позаду, прискорюються, бо думають, що відбувається рестарт) – це максимально небезпечний момент.

Однак, оскільки дирекція гонки була попереджена про те, що сталося, вона уважно стежила за поведінкою Піастрі під час другого рестарту. І коли на 21-му колі пілот Макларена повторив свої дії, стюарди дійшли висновку, що він заслуговує на покарання (як це буває у футболі, за сукупністю порушень правил).

Нагадаємо, що через цей штраф Оскар Піастрі втратив перемогу на Гран-прі Великої Британії, чим скористався його напарник Ландо Норріс.

Раніше стало відомо, що Піастрі ще й отримав штрафні бали до своєї суперліцензії за інцидент під час гонки.