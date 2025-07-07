ЛНЗ у терміновому порядку планує підписати захисника Чорноморця – журналіст назвав причину

Лівий захисник Чорноморця Ярослав Кисіль може продовжити карʼєру в ЛНЗ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, черкаський клуб терміново шукає підсилення через важку травму Іллі Путрі, який зазнав розриву сухожилля.

"За моєю інформацією, розрив сухожилля в Іллі Путрі. Це сталося ледь не на першій хвилині одного з контрольних матчів. Зараз на цю позицію в авральному режимі ЛНЗ шукає бекап. Скоріше за все, це буде Ярослав Кисіль", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

У минулому сезоні 2024/25 Кисіль провів 24 матчі без результативних дій.

Раніше черкаський ЛНЗ уклав нову угоду з півзахисником Мухарремом Яшарі.