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ЛНЗ у терміновому порядку планує підписати захисника Чорноморця – журналіст назвав причину

Олексій Мурзак — 7 липня 2025, 21:10
ЛНЗ у терміновому порядку планує підписати захисника Чорноморця – журналіст назвав причину
Ярослав Кисіль
ФК Чорноморець

Лівий захисник Чорноморця Ярослав Кисіль може продовжити карʼєру в ЛНЗ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, черкаський клуб терміново шукає підсилення через важку травму Іллі Путрі, який зазнав розриву сухожилля.

"За моєю інформацією, розрив сухожилля в Іллі Путрі. Це сталося ледь не на першій хвилині одного з контрольних матчів. Зараз на цю позицію в авральному режимі ЛНЗ шукає бекап. Скоріше за все, це буде Ярослав Кисіль", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

У минулому сезоні 2024/25 Кисіль провів 24 матчі без результативних дій.

Раніше черкаський ЛНЗ уклав нову угоду з півзахисником Мухарремом Яшарі.

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