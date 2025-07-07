Рух переглядає панамського центрбека – джерело

Львівський Рух може підсилитись центральним захисником Умесіта Хесусом Дельгадо.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Наразі 23-річний панамський гравець перебуває на перегляді "жовто-чорних". Протягом найближчого тижня Рух визначиться щодо його підписання.

Дельгадо виступає за Умесіт із січня. Його контракт завершується у грудні. Цього сезону він зіграв 12 матчів.

Раніше Рух оголосив Рух повідомив про перехід легенди клубу Юрія Климчука в Колос.

Також президент клубу Григорій Козловський розповів про те, які завдання стоять перед командою на наступний сезон.