Металіст 1925 у контрольному матчі переграв чемпіона Азербайджану

У понеділок, 7 липня, харківський Металіст 1925 провів черговий спаринг на австрійських зборах.

Команда Младена Бартуловича з рахунком 5:4 переграла азербайджанський Карабах. Команди зіграли 4 тайми по 30 хвилин.

Після першої години протистояння рахунок був 3:2 на користь харківського клубу, який програвав по ходу зустрічі 1:2. Так, на голи Ахундзаде на 3-й та 13-й хвилині представник УПЛ відповів м'ячами від Рашиці, Панченка та Шабанова.

У другій годині поєдинку Металіст 1925 забив ще двічі, зробивши рахунок 5:2. Суперник все ж зміг скоротити відставання до мінімуму, але на більше чемпіона Азербайджану не вистачило – 5:4. Зазначимо, що у складі Карабаха голом відзначився українець Олексій Кащук.

Контрольний матч з футболу

Металіст 1925 – Карабах 5:4 (3:2)

Голи: 0:1 – 3 Ахундзаде, 1:1 – 11 Рашиця, 1:2 – 13 Ахундзаде, 2:2 – 26 Панченко, 3:2 – 40 Шабанов, 4:2 – 71 Гаджиєв, 5:2 – 82 Моура (пен), 5:3 – 96 Кащук, 5:4 – 114 Аддай (пен)

Зауважимо, що харків'яни у межах підготовки до нового сезону зіграють зі збірною Катару, а до цього клуб оголосив імена шістьох суперників на зборах, серед яких є представник Бундесліги та топклуб з Греції.

Нагадаємо, що харківський клуб здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за сумою двох поєдинків) у перехідних матчах.