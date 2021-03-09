Кемпбелл: Я надломив Ломаченка

Український колишній чемпіон у легкій вазі Василь Ломаченко дуже розумний, але не є найгрізнішим панчером.

Про це заявив британський боксер легкої ваги Люк Кемпбелл.

"Коли я був в рингу з Ломаченком, то він відрізнявся почуттям дистанції і роботою ніг. Він міг підкрастися до тебе, нанести удар і піти, немов по клацанню. Василь був швидким і дуже технічним. Коли я намагався підвести його під певні удари і контратакувати, то він нічого не давав зробити. Ломаченко дуже розумний, але він не найгрізніший панчер.

Якщо згадувати минуле, то тоді я міг досягти значно більшого. Я кілька разів потряс його. Було кілька моментів, коли мені було нав'язати йому бій. Але коли я це робив, то він йшов.

Після бою я сказав рідним і друзям, що надломив Ломаченка. Я вже тоді не вірив, що він коли-небудь буде колишнім. Коли він бився з Лопесом, то протягом семи раундів не викинуть жодного удар", - сказав Кемпбелл.