 Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 14:17 6510
Десна розгромила Інгулець в УПЛ
Сьогодні 20:54 173
Яремчук продовжив контракт з Гентом
Сьогодні 18:39 1187
Жеребкування 1/8 Ліги Європи: Як це було
Сьогодні 14:20 8833
Кат Ломаченка робить революцію в боксі
Сьогодні 12:40 4747 1
Лунін хоче залишити Реал
Сьогодні 10:54 2802
Захисник Динамо потрапив до збірної тижня Ліги Європи
Сьогодні 10:39 1581
Визначено найкращого гравця Динамо у матчі з Брюгге
Сьогодні 08:54 2456
Україна впритул підібралася до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:24 4755 2
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:08 1649
Блоги
Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету
Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:03 1049
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:51 556
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:34 1176
Зіркова українська спортсменка показала, як треба займатися спортом щодня
Зіркова українська спортсменка показала, як треба займатися спортом щодня Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:29 782
Російське видання жорстко потролило вітчизняні клуби за ганебний виступ у єврокубках
Російське видання жорстко потролило вітчизняні клуби за ганебний виступ у єврокубках Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:01 1440
Українська біатлоністка запустила власний мерч
Українська біатлоністка запустила власний мерч Valeriy Ruchka
24.02.2021 15:07 4029 1
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні Valeriy Ruchka
24.02.2021 13:59 1564
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка Андрій Твердохліб
24.02.2021 13:55 3751
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу Valeriy Ruchka
24.02.2021 13:08 1369
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії Valeriy Ruchka
24.02.2021 10:19 7861
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:51 932
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:41 6884
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:31 9197 2
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:01 3171
У нападника збірної України народилася донька
У нападника збірної України народилася донька Андрій Твердохліб
23.02.2021 12:12 1190
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:16 Футбол Срна: Хотіли зіграти з Динамо у Лізі Європи 135
20:54 Футбол Десна розгромила Інгулець в УПЛ 173
20:41 Баскетбол Черкаські Мавпи обіграли Прометей, Тернопіль розібрався із Миколаєвом у Суперлізі 243
20:30 Футбол Став відомий час початку матчів Динамо та Шахтаря у Лізі Європи 738
20:15 Бокс Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим 766
19:58 Футбол Палкін вказав на реакцію Ахметова після жеребкування Ліги Європи 1532
19:47 Біатлон Етап Кубка IBU перенесли з Італії до Австрії 358
19:33 Стрільба Мільчев виграв етап Кубка світу 591
19:17 Волейбол Прометей та Хімік зіграють у фінальному матчі Кубку України 333
18:55 Баскетбол Визначено міста проведення вирішальних раундів Кубку України 497
18:39 Футбол Яремчук продовжив контракт з Гентом 1187
18:24 Футбол Гуцуляк та Білошевський вийдуть у стартовому складі Десни на матч з Інгульцем 534
18:11 Пряма трансляція Десна - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 1372
18:10 Футбол Названо найкращого гравця тижня в Лізі Європи 806
17:55 Футбол Ібрагімович: Роналдо і є футбол, всі хотіли грати як він 1479
17:40 Футбол Денисов: Ярославський не має права займатися футболом до 2023 року 1287
17:24 Гандбол Помер 32-річний голкіпер збірної Португалії з гандболу 1220
17:11 Біатлон Блашко: Були думки про завершення кар'єри 731
16:55 Бокс Митрофанов увійшов до ТОП-15 рейтингу WBO 888
16:41 Баскетбол Київ-Баскет продовжив угоду з Тібодо 697
16:24 Біатлон Бех: Після завершення кар'єри, швидше за все, буду жити в Росії 2777
16:10 Навколо спорту Лучшие кроссовки для большого тенниса: Asics — выбор №1 232
16:10 Футбол Левандовський став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів 648
16:03 Блог Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету 1050
15:55 Футбол Рома - Мілан: Де дивитися матч Серії А 854

Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим

Сьогодні 20:15 766 0
Павло Журавльов прокоментував анексію Криму
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим
#Журавльов

Джерело - fakty.com.uа.

Павло Журавльов лютий 2014 року зустрічав у Севастополі капітан-лейтенантом військово-морського флоту України на посаді начальника навчальної лабораторії радіолокаційного озброєння академії військово-морських сил (АВМС) імені Нахімова.

На той час Павло був одним з найтитулованіших спортсменів Криму. Українець двічі виграв чемпіонат світу з кікбоксингу серед любителів. Переміг у Кубку короля Таїланду з тайського боксу. Виграв чотири чемпіонати світу з кікбоксингу серед професіоналів. Дійшов до півфіналу в великому промоушні К1. І спортивна, і військова кар’єри йшли вгору. Але події в Криму кардинально змінили його життя.

У відвертому інтерв’ю найкращий кікбоксер нашої країни розповів, чому вирішив не зраджувати українську присягу, як сприйняли його вчинок сусіди і з якої причини через півроку звільнився з ВМС України.

— Павло, за кілька тижнів до початку анексії Криму Росією були передчуття, що на півострів чекають великі зміни?

— Ні. Ніхто не вірив, що таке може статися. Росіяни старанно не афішували своїх намірів. Висаджувалися вночі. Вдень містом не ходили. Доки не зайняли аеропорт і військові частини. Знаєте у чому наше велике упущення? Ми, військові, звикли жити в Україні мирно. Тільки невеликий український контингент брав участь в миротворчих операціях під егідою ООН. Російська армія регулярно вела війни – в Чечні, Грузії.

Вони мали чималий досвід військових операцій і об’єктивно були більш навчені. Недобру службу нам зіграли і зацементовані десятиліттями міфи про братський народ. Мир. Дружбу. Жуйку. Коли прийшли російські війська, ми дивувалися. Мовляв, у житті такого бути не може. Апріорі. Сподівалися, що все якось вирішиться.

— Були в України шанси дати відсіч російській агресії?

— Впевнений у цьому. Наведу приклад. Коли почалася активна фаза російської операції, у нас о першій годині ночі протрубили збір всього особового складу. Росіяни зробили спробу заблокувати навчальну частину, яка була в підпорядкування нашої академії – загін 39. Заблокували в’їзд в частину, здається, КАМАЗом. Наші забарикадувалися. Росіяни хотіли заїхати на територію частини на БТР. Ми поїхали на виручку. На машинах, зі зброєю. Приїжджаємо, противник стоїть у масках з автоматами. Почали нам настійно рекомендувати, щоб ми пішли. Мовляв, будемо стріляти. Відповіли, що самі почнемо стріляти, якщо вони не підуть. Росіяни неприємно здивувалися. Тоді вдалося відстояти навчальну частину.

Якщо ж дивитися стратегічно, згадайте конфлікт біля острова Тузла в 2003 році. Росія почала спробу делімітувати кордон у Керченській затоці та Азовському морі. Президент України Леонід Кучма прибув на місце подій. Підтягнулися і українські війська. Побачивши тверду рішучість дати відсіч, росіяни підібгали хвоста. Відступили.

У 2014 році ми таку рішучість не продемонстрували. В.о. президента України не прилетів до нас із Києва з військами спеціального призначення. Командувати було нікому. Всі, хто ухвалював рішення, або самоусунулися, або пішли на лікарняний. Ніхто не хотів брати на себе відповідальність. Відвикли від цього. Були й взагалі кричущі факти. Уже під час анексії одного діяча призначили командувати Чорноморським флотом. Вранці прийняв командування, ввечері почав агітувати за Росію. Наступного дня його відсторонили від посади.

— Не вистачило політичної волі?

— Саме так. У Криму росіяни випробували такі самі технології, як пізніше в Донецьку і Луганську. Спочатку зайшли “козаки” – начебто цивільне населення. Організували блокпости. Нібито це були протести мирних жителів, яких охороняли. Всі російські частини сіли на казармений стан. Потрібно було активно втручатися, коли російські війська висаджувалися під Сімферополем. Але стартовий момент було упущено. А коли росіяни заблокували наші військові частини і кораблі, зрозуміло, що ми вже навряд чи могли щось змінити.

— У результаті чимало українських військових лишилися і продовжили службу в російських військах. Чому?

— Більшість залишилася за інерцією. Хтось не повірив, що йому забезпечать умови в Україні. Бар’єром для переїзду стали побутові питання, а не ідеологія. Так, були серед нас і так звані “великороси”. Але їх було не більше 20%. Основним бар’єром була невпевненість у завтрашньому дні в Україні. Це точно. Ми це обговорювали. Позначилася і відсутність об’єктивної інформації про те, що відбувалося в Києві. Багато хто в Криму дивився російські телеканали і отримував спотворену картинку. Українські телеканали теж по-різному інтерпретували події початкової стадії Майдану.

— А може, справа не в інерції, а в фінансах? Як сильно відрізнялися на той момент зарплати українських і російських військових?

— Я заробляв за тодішнім курсом близько $800. Це хороша зарплата для Криму. Відпустка, всі соціальні пільги. Полковник у нас отримував $1 тис. Ми вважалися елітним підрозділом. Офіцери РФ отримували в півтора-два рази більше. Тому що Севастополь для РФ вважався закордоном, і у них були закордонні відрядження. Капітан-лейтенант РФ заробляв $1,5 тис. Потім, після так званого “возз’єднання”, у військових РФ забрали “закордонні добові” і зараз російський капітан-лейтенант отримує $800.

— Як ви для себе вирішували – залишатися в Севастополі чи повертатися в Україну? Взяли лист з папером і написали всі “за” і “проти”?

— Рішення ухвалив після референдуму. Тоді в Криму була однозначна антиукраїнська агітація. Однотипні бігборди стали елементом пропаганди, розрахованим на старше покоління. Запам’яталося гасло на бігборді: “Крим буде або російським, або фашистським”. Малося на увазі, що українським – це фашистським. Хтось у це, на жаль, повірив.

У мене заграло почуття справедливості. Люди, які завзято відстоювали перехід на російську сторону, поводилися вкрай агресивно. Я ж завдяки своїй спортивній кар’єрі об’їздив багато країн. Бачив, як живуть люди в Європі та орієнтувався на західні цінності. Правові. Соціальні.

Мені пощастило, що в нашій родині не було розбіжностей. Ми з дружиною думали однаково. В інших сім’ях часто було інакше. Багато сімей тримав побут. Квартира, діти ходять до школи. Дружині потрібно шукати роботу. На такий переїзд непросто зважитися. Ми склали речі в машину і поїхали. Не всі собі могли таке дозволити. Ми, військові, звикли сидіти на одному місці. Ротацій немає. В СРСР була ротація, офіцери каталися країною. В українському флоті такого не було, оскільки було дві морські бази – в Севастополі та Одесі.

— Знайомі, які залишилися в Криму, намагалися нав’язати вам свою думку? 

— Спроби були. Я взагалі люблю посперечатися. Через півроку після референдуму приїхав у Севастополь, зустрів сусідку. Мені вона завжди здавалося інтелігентною жінкою. Зраділа, побачивши мене. Запитала, чому так довго не бачила. Коли почула, що тепер служу в Одесі, на мить оніміла. Напевно, для неї це стало ударом. Запитала: Павле, невже вам близька фашистська ідеологія?. І почала оду про європейські цінності, що загнивають.

Я про себе подумав: Боже, до чого ж люди тут зомбовані. Запитав її, чи були вона колись за кордоном. Звичайно, була в Чехословаччині, – непохитно відповіла жінка. Тобто, була в країні, якої вже майже 30 років не існує. Це менталітет, який дістався нам у спадок від СРСР. Радянські люди не можуть допустити думки, що по телевізору сказали неправду. Якщо показали якусь картинку, де хтось палить фаєри, і почули текст, що це в Києві фашисти прийшли до влади, вони будуть щиро переконані, що це правда.

— Як Україні повернути Крим?

— Тут немає простої відповіді. Де-юре віддавати півострів точно не можна – одразу почнеться ланцюгова реакція. З точки зору міжнародного права Крим – український. Але зараз це більше схоже на гасло. Для Росії Крим – важливий іміджевий проект. Час грає їм на руку. Вони заселяють на півострів людей з материка, які через 5-10 років вважатимуть себе місцевими жителями. Це нагадує 20-ті роки минулого століття. Проукраїнськи налаштований народ потихеньку виїжджає. Багато переселенців з Криму, які переїхали на територію України, потребують підтримки. Можливо, варто порушити питання виплати репарацій. Щоб, зокрема, підтримати переселенців з Криму і Донбасу. Рішення повинні знайти політики.

— Залишивши Севастополь, ви отримали призначення в Одеську академію сухопутних військ. Чому звільнилися восени 2014 року?

— Це було непросте рішення. 13 років віддав військовій справі. Але якщо в Севастополі вдавалося якось поєднувати службу зі спортивною кар’єрою, то в Одесі зрозумів, що потрібно сконцентруватися на чомусь одному. Напевно, ухвалив правильне рішення. У 2016 році став чемпіоном світу FFC, за рік – чемпіоном GLORY, а в 2019 році – чемпіоном світу FEA.

— Правда, що після переїзду в Одесу почали вивчати українську мову?

— По-перше, я ніколи не відчував мовного бар’єру. Ми – молода прогресивна родина. Все діловодство у нас ведеться українською мовою. Дружина і дочка зараз додатково беруть уроки української мови. Намагаємося створити атмосферу, щоб вона стала звичною в нашій родині. Мені не подобається велике лобі російського медіапростору в нашій країні. Вважаю, що його потрібно ізолювати.

— Пандемія ізолювала ваш вид спорту?

— Так, все завмерло. У єдиноборствах все замішано на протистоянні конкретних особистостей. Якщо хтось із них не приїжджає на шоу, глядачеві стає нецікаво. Готуюся до міжнародного турніру, який має відбутися в Кишиневі в березні. Його вже тричі переносили. Немає турнірів – немає гонорарів. Але не втрачаю позитиву. Проводжу майстер-класи в онлайні. Щоб гідно утримувати сім’ю, близько року працюю директором невеликої охоронної фірми.

Максим Розенко

Коментарі ()