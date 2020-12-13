Джошуа - Пулєв: Як це було

Джерело - Чемпіон.
Все! Джошуа відправив Пулєва в нокаут в 9-у раунді! Розгромна перемога від британця.
ANTHONY JOSHUA. BOOM. pic.twitter.com/I5T8H8aplR— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020
8-раунд: Трохи збавив темп Джошуа. Пулєв нарешті провів хорошу серію ударів. Загалом болгарин був кращим у цьому раунді.
Anthony Joshua literally hit Pulev with four straight uppercuts. 😳 pic.twitter.com/bF6Jecayst— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020
7-раунд: Джошуа не збавляє обертів. Ентоні наносить багато потужних ударів. Пулєв дуже гідно тримається, враховуючи форму британця.
6-раунд: Джошуа продовжує атакувати. Пулєв просто безсилий перед британцем. За темпом та силою ударів Ентоні просто на голову вище.
👊👊 #JoshuaPulev pic.twitter.com/8hy7WZVqBm— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 12, 2020
5-раунд: Знову потужний правий джеб від Джошуа ми побачили. Британець не дає шансів свому супернику.
4-раунд: Трохи збавив темп Джошуа, але є відчуття, що переводив дихання британець.
3-раунд: Пулєв двічі опинився у нокдауні! Класні джеби з правої проходять у Джошуа. Британець тисне. 10:8 у цьому раунді.
2-раунд: Пулєв другим номером діє в цьому поєдинку. Джошуа починає проводити серії потужних ударів. Чемпіон виграє і цей раунд.
1-раунд: У розвідці обидва бійця. Дуже спокійно вони пересувалися в рингу, але все ж Джошуа був трошки кращим. Цей раунд за ним.
Бій розпочато!
HERE WE GO. pic.twitter.com/D3ReDza4cg— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020
На Вемблі лунає гімн Великої Британії!
The fight starts NOW! 🔥 #JoshuaPulev pic.twitter.com/VFlAGYEK3G— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 12, 2020
Тепер на ринзі з'являється Ентоні Джошуа.
🔥🔥🔥🔥 @anthonyfjoshua ringwalks! #JoshuaPulev pic.twitter.com/qwNh1tYLTx— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 12, 2020
Кубрат Пулєв виходить на ринг!
World Heavyweight Title bout in front of 1000 fans coming to you live from London on @SkySports Box Office & @DAZNBoxing NOW! 🔥 #JoshuaPulev pic.twitter.com/Prprm741VX— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 12, 2020
Флойд Мейвезер вирішив відвідати наш поєдинок.
👀👀 All eyes on #JoshuaPulev— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2020
Even @FloydMayweather is in the house! pic.twitter.com/JfNZy8NgGz
💰 @FloydMayweather in the house! #JoshuaPulev pic.twitter.com/jHb8jHzMxs— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 12, 2020
Лоуренс Околі нокаутував Єжевського у другому раунді! Далі нас чекає мейн-івент.
Lawrence Okolie gets the stoppage in Round 2 💪 pic.twitter.com/G1A3hYKXOy— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020
#OkoliesOutTheCage pic.twitter.com/vHbdUNoIhq— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 12, 2020
Джошуа продовжує готуватися до поєдинку.
𝐌𝐚𝐧 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐢𝐫𝐫𝐨𝐫 pic.twitter.com/2JPtl4nhfg— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020
До головного поєдинку вечора залишивя один бій андеркарду: Лоуренс Околі - Нікодем Єжевський.
Кубрат Пулєв також прибув на місце проведення поєдинку!
🐍 The Cobra is in the house...— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2020
📲 Follow #JoshuaPulev here: https://t.co/4y3aVMWc80
Головна зірка вечору Ентоні Джошуа вже прибув на арену.
Here comes the champion... 👑— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2020
AJ is in the building ahead, not long to go now! ⏰
Book Joshua vs Pulev here: https://t.co/xuVmOtuFjj pic.twitter.com/YTl4dxMOrC
Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) зустрінеться з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) у рамках вечору боксу в Лондоні.
Бій відбудеться увечері 12 грудня на Вемблі Арені.
Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.