Джошуа - Пулєв: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Все! Джошуа відправив Пулєва в нокаут в 9-у раунді! Розгромна перемога від британця.

8-раунд: Трохи збавив темп Джошуа. Пулєв нарешті провів хорошу серію ударів. Загалом болгарин був кращим у цьому раунді.

Anthony Joshua literally hit Pulev with four straight uppercuts. 😳 pic.twitter.com/bF6Jecayst — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020

7-раунд: Джошуа не збавляє обертів. Ентоні наносить багато потужних ударів. Пулєв дуже гідно тримається, враховуючи форму британця.

6-раунд: Джошуа продовжує атакувати. Пулєв просто безсилий перед британцем. За темпом та силою ударів Ентоні просто на голову вище.

5-раунд: Знову потужний правий джеб від Джошуа ми побачили. Британець не дає шансів свому супернику.

4-раунд: Трохи збавив темп Джошуа, але є відчуття, що переводив дихання британець.

3-раунд: Пулєв двічі опинився у нокдауні! Класні джеби з правої проходять у Джошуа. Британець тисне. 10:8 у цьому раунді.

2-раунд: Пулєв другим номером діє в цьому поєдинку. Джошуа починає проводити серії потужних ударів. Чемпіон виграє і цей раунд.

1-раунд: У розвідці обидва бійця. Дуже спокійно вони пересувалися в рингу, але все ж Джошуа був трошки кращим. Цей раунд за ним.

Бій розпочато!

На Вемблі лунає гімн Великої Британії!

Тепер на ринзі з'являється Ентоні Джошуа.

Кубрат Пулєв виходить на ринг!

World Heavyweight Title bout in front of 1000 fans coming to you live from London on @SkySports Box Office & @DAZNBoxing NOW! 🔥 #JoshuaPulev pic.twitter.com/Prprm741VX — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 12, 2020

Флойд Мейвезер вирішив відвідати наш поєдинок.

Лоуренс Околі нокаутував Єжевського у другому раунді! Далі нас чекає мейн-івент.

Lawrence Okolie gets the stoppage in Round 2 💪 pic.twitter.com/G1A3hYKXOy — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020

Джошуа продовжує готуватися до поєдинку.

𝐌𝐚𝐧 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐢𝐫𝐫𝐨𝐫 pic.twitter.com/2JPtl4nhfg — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020

До головного поєдинку вечора залишивя один бій андеркарду: Лоуренс Околі - Нікодем Єжевський.

Кубрат Пулєв також прибув на місце проведення поєдинку!

🐍 The Cobra is in the house...



🐍 The Cobra is in the house...

Головна зірка вечору Ентоні Джошуа вже прибув на арену.

Here comes the champion... 👑



AJ is in the building ahead, not long to go now! ⏰



Here comes the champion... 👑

AJ is in the building ahead, not long to go now! ⏰

Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) зустрінеться з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) у рамках вечору боксу в Лондоні.

Бій відбудеться увечері 12 грудня на Вемблі Арені.

Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.