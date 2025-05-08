Ювентус викупив орендованого у Ньюкасла захисника

Ювентус викупив у Ньюкасла центрального захисника Ллойда Келлі, який проводить поточний сезон у Турині на правах оренди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Взимку поточного року Келлі перейшов у Ювентус на правах піврічної оренди з обов’язковим викупом за 17,5 мільйона євро плюс бонуси. Тепер ця обов’язкова опція викупу була активована.

Після переходу до Ювентуса 26-річний англієць взяв участь у 13 матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 1099 хвилин. Результативними діями не відзначався.

Transfermarkt оцінює вартість Келлі у 18 мільйонів євро, Ньюкасл підписав гравця влітку минулого року на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося про те, шо Фенербахче готує 40 мільйонів євро на форварда Ювентуса Душана Влаховича.