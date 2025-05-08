Ліверпуль визначився із заміною Александеру-Арнольду

Ліверпуль шукає заміну правому захиснику команди Тренту Александеру-Арнольду, який влітку покине команду на правах вільного агента.

Про це повідомляє видання GiveMeSport.

Наразі головною ціллю мерсисайдців є латераль Баєра Жеремі Фрімпонг. У літнє трансферне вікно активується пункт про можливу суму викупу нідерландця за 30 млн фунтів.

Керівництво Ліверпуля розуміє, що амплуа Фрімпонга підходить для клубу. Проблемою для переходу гравця є те, що "червоні" не єдині кандидати на підписання нідерландського оборонця.

Наразі в послугах футболіста зацікавлені деякі європейські команди, а також представники Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні Жеремі Фрімпонг відіграв 47 матчів за Баєр в усіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 12 асистів.

24-річний нідерландець є вихованцем Манчестер Сіті, проте за "містян" він не зіграв жодної гри. У 2019-му Фрімпонг за 380 тисяч євро перейшов до Селтіка, а через два роки Жеремі за 11 млн євро став гравцем Баєра.

Також джерела GiveMeSport зазначають, що спростовують інформацію про можливий перехід Кевіна Де Брейне до Ліверпуля.