Кемпбелл заразився коронавірусом

Поєдинок за титул тимчасового чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC між Люком Кемпбеллом (20-3, 16 КО) і Раяном Гарсією (20-0, 17 КО) перенесено.

Про це повідомляє журналіст talkSport Майкл Бенсон.

Причина перенесення бою в тому, що британський боксер Кемпбелл здав позитивний тест на коронавірус. Він уже відбув період самоізоляції і незабаром повернеться до тренувань.

Поєдинок повинен був пройти 5 грудня, але незабаром повинні бути оголошена нова дата.

