 Хейні: Ломаченко виявився не тим, яким всі його показують | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Українець став триразовим чемпіоном світу із бойового самбо
Сьогодні 08:23 689
Шевченко викликав Кравця до збірної України
Сьогодні 12:57 974
У збірній України з біатлону стався спалах коронавірусу
Сьогодні 12:09 975
Каштру: У Динамо проблем немає
Сьогодні 09:10 492
Динамо - Шахтар: усі скандали Класичного
Вчора 23:14 5120
Палкін підтвердив позитивний тест на COVID-19
Вчора 23:09 525
Колос без проблем переміг Дніпро-1 в 9 турі УПЛ
Вчора 20:54 843
Визначився склад збірної України на матчі відбору до Євробаскету-2022
Вчора 20:38 567
Жота - найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів
Вчора 19:38 385
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів
Вчора 19:13 3827
Блоги
Відео дня. 96-річний українець регулярно грає в теніс
Відео дня. 96-річний українець регулярно грає в теніс Андрій Твердохліб
Вчора 20:27 904
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 19:13 3796
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки Андрій Твердохліб
Вчора 18:00 4857
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії Андрій Твердохліб
Вчора 15:18 632
Дівчина дня: відверта фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: відверта фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
Вчора 11:15 11229 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:51 Баскетбол Форвард Бостона хоче розірвати контракт на 34 мільйони доларів 185
13:33 Теніс Джокович закінчить сезон першою ракеткою світу, повторивши рекорд Сампраса 305
13:15 Бокс Хейні: Ломаченко виявився не тим, яким всі його показують 653
13:07 Блог Браво федерація. 14 років тому на стадіоні Динамо літала сіра плетена шапка 185 2
13:06 Пряма трансляція Вест Гем - Фулгем: онлайн-трансляція 8 туру АПЛ. LIVE 104
12:57 Футбол Шевченко викликав Кравця до збірної України 974
12:41 Баскетбол Кожен другий гравець української Суперліги перехворів коронавірусом 464
12:33 Пряма трансляція Боруссія Д - Баварія: онлайн-трансляція матчу 7 туру Бундесліги. LIVE 143
12:25 Футбол Коноплянка: Шахтар не має права програти Динамо 1001
12:09 Біатлон У збірній України з біатлону стався спалах коронавірусу 975
11:56 Блог Відео дня. Золотий фінал Руднєва на чемпіонаті світу 329
11:51 Футбол Анрі: Мессі не заслуговує критики на свою адресу 706
11:33 Баскетбол Зарплату Леброна мають значно зменшити 835
11:15 Футбол Аталанта втратила чотирьох лідерів перед матчем з Інтером 878
10:57 Бокс Атлас назвав головний козир Усика у суперважкій вазі 1499
10:41 Футбол Денисов: Зараз йде тендер на телеправа на три сезони єврокубків 1080
10:25 Футбол Ібрагімович визнаний найкращим гравцем Серії А у жовтні 1048
10:09 Футбол Шуфрич підтримав Селезньова у конфлікті з Йовічевічем 1576 1
09:55 Бокс Хейні і Гамбоа провели зважування перед боєм 1504
09:40 Футбол Денисов: Всі казали: на фоні COVID-19 капець Динамо, але цього не сталося 705
09:25 Бокс Альварес припинив роботу з Golden Boy 1604
09:10 Футбол Каштру: У Динамо проблем немає 492
08:55 Теніс Стали відомі імена всіх учасників підсумкового турніру ATP 1521
08:54 Блог Ганна Безсонова стала мамою 667
08:40 Футбол Брайтон - Бернлі 0:0. Огляд матчу 1372

Хейні: Ломаченко виявився не тим, яким всі його показують

Сьогодні 13:15 653 0
Американець хотів бути на місці Лопеса
Хейні: Ломаченко виявився не тим, яким всі його показують
#Хейні, #Лопес, #Ломаченко

Джерело - The Ak & Barak Show.

Володар пояса за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні (24-0, 15 КО) хотів би провести бій українцем Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я хотів, щоб на місці Лопеса був я, адже це був дуже виграшний поєдинок для мене. Я знав, що зможу перемогти Ломаченко. Я знав, що він не той, яким все його показують.

Звичайно, Ломаченко багато чого домігся в боксі, але я просто відчував, що цей бій ніби створений для мене.

Мабуть, це було не моє час. Всяке буває, головне - вибір часу", - розповів Хейні.

Нагадаємо, що Хейні в титульному поєдинку битиметься з кубинцем Юріоркісом Гамбоа. Боксери вже провели дуель поглядів

Коментарі ()