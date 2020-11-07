Хейні: Ломаченко виявився не тим, яким всі його показують

Джерело - The Ak & Barak Show.
Володар пояса за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні (24-0, 15 КО) хотів би провести бій українцем Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).
Про це заявив сам боксер.
"Я хотів, щоб на місці Лопеса був я, адже це був дуже виграшний поєдинок для мене. Я знав, що зможу перемогти Ломаченко. Я знав, що він не той, яким все його показують.
Звичайно, Ломаченко багато чого домігся в боксі, але я просто відчував, що цей бій ніби створений для мене.
Мабуть, це було не моє час. Всяке буває, головне - вибір часу", - розповів Хейні.
Нагадаємо, що Хейні в титульному поєдинку битиметься з кубинцем Юріоркісом Гамбоа. Боксери вже провели дуель поглядів.