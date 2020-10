Усик - Чісора: ОНЛАЙН

Напередодні бою Ярмоленко подарував Усику футболку Вест Гема

Олександр Усик та Дерек Чісора вже прибули на Вемблі Арену!

'Derek, I'm coming for you' 😈 @Usykaa has arrived at Wembley Arena 🛬 #UsykChisora pic.twitter.com/mwLGaWVKw7

🛬 @DerekWarChisora is in the house! 🔥



He's expected to be on around 10:15 on Sky Sports Box Office #UsykChisora pic.twitter.com/lMnri3JwzJ