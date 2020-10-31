Усик - Чісора: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Напередодні бою Ярмоленко подарував Усику футболку Вест Гема

Олександр Усик та Дерек Чісора вже прибули на Вемблі Арену!

🛬 @DerekWarChisora is in the house! 🔥



He's expected to be on around 10:15 on Sky Sports Box Office #UsykChisora pic.twitter.com/lMnri3JwzJ — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 31, 2020

Українець Олександр Усик зустрінеться з Дереком Чісорою в рамках вечору боксу у Великій Британії.

Бій відбудеться ввечері 31 жовтня у Лондоні на Вемблі Арені.

Орієнтовний початок о 23:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.