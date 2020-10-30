Усик - Чісора: анонс і прогноз на бій

Джерело - Чемпіон.

31 жовтня 2020 року, 23:00 Олександр Усик - Дерек Чісора Вемблі Арена, Лондон (Велика Британія)

Олександр Усик проведе поєдинок з Дереком Чісорою в суботу 31 жовтня 2020 року у Великобританії.

Бій відбуватиметься протягом 12 раундів у суперважкій вазі, що означає відсутність обмежень в кілограмах.

Статистика

Олександр Усик виходить на ринг з непереможеним рекордом - 17 перемог і нуль поразок, 13 з яких - нокаутом.

Дерек Чісора вийде на ринг з рекордом в 32 перемоги і 9 поразок, з яких 23 перемоги нокаутом.

Статистика показує, що Усик має невелику перевагу за силою над Чісорою: 76% нокаутів проти 72% Чісори.

Олександр Усик на 3 роки молодший, йому 33.

Усик має перевагу в зрості на 2.5 см над Чісорою. Це також дає перевагу в радіусі удару 10 см.

Олександр Усик - лівша, а Дерек Чісора - ортодоксальний боєць.

Усик - менш досвідчений професійний боєць, у нього на 24 бої менше, і він дебютував в 2013 році, на 6 років і 8 місяців пізніше, ніж Чісора, перший професійний бій якого відбувся в 2007 році. Він провів на 124 професійних раунди менше, 132 проти 256 у Чісори.

Олександр Усик вступає в бій під номером 2 за версією WBA, 2 за версією WBC, 1 за версією WBO і 3 за версією IBF в суперважкій вазі.

Дерек Чісора наразі займає 10-е місце в рейтингу WBA, 12-е місце в рейтингу WBC, 8-е місце в рейтингу WBO і 10-е місце в рейтингу IBF у важкій вазі.

Форма

Усик залишається непереможеним як професіонал, нокаутувавши 3 з останніх 5 опонентів.

У своєму останньому бою він переміг Чазза Візерспуна 12 жовтня 2019 року технічним нокаутом в 7-му раунді на Wintrust Arena, штат Іллінойс, США.

Перед цим, він переміг Тоні Беллью 10 листопада 2018 року нокаутом у 8-му раунді в боях за титул чемпіона світу WBA в напівважкій вазі, WBC, IBF і WBO на Манчестер Арені.

Вступаючи в цей поєдинок, він переміг Мурата Гассіева 21 липня 2018 року одноголосним рішенням суддів у бою за звання чемпіона світу за версією IBF у напівважкій вазі, WBA, WBC і WBO на Олімпійському, Москва, Росія.

Чісора переміг 4 зі своїх останніх 5 супротивників, нокаутувавши 3 з них і один раз подолав усю дистанцію.

У своєму останньому бою він переміг Девіда Прайса 26 жовтня 2019 року технічним нокаутом у 4-му раунді на O2 Arena, Лондон, Великобританія.

До цього він переміг Артура Шпільку 20 липня 2019 року нокаутом у 2-му раунді.

Вступаючи в цей бій, він переміг Сенада Гаши 20 квітня 2019 року одноголосним рішенням суддів у їх 10-раундовому бою.

Активність

Що стосується недавньої активності, Дерек Чісора бився більше, ніж Олександр Усик.

Олександр Усик останній раз бився 1 рік і 10 днів назад, а Дерек Чісора останній раз виступав 11 місяців і 26 днів тому.

Останні 5 боїв Усика пройшли за 2 роки, 1 місяць і 3 дні, тобто він бився в середньому кожні 6 місяців і 9 день. У цих боях він провів 49 раундів, тобто в середньому вони тривали 9,8 раунди.

Останні 5 боїв Чісори пройшли за 1 рік 2 місяці і 28 днів, що означає, що він бився в середньому кожні 3 місяці і 23 дні. У цих боях він провів в цілому 35 раундів, що означає, що вони тривали в середньому 7 раундів.

Час

Очікується, що боксери вийдуть на ринг близько о 23:00 за Києвом.

Трансляція

Пряма трансляція на території Україні в медіасервісі Megogo. Також прямий ефір поєдинку Усик - Чісора онлайн дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку бою. Також наш сайт проведе для вас текстовий онлайн.

Прогноз Чемпіона

Перемога Усика за очками.