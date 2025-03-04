Лижні гонки. Андерссон завоювала друге золото на ЧС-2025, Олех не стартувала

Шведська лижниця Ебба Андерссон стала чемпіонкою світу в гонці з роздільним стартом на 10 км класикою. Для неї це друге золото на поточному мундіалі 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

Своє перше золото Андерссон завоювала 2 березня в скіатлоні. Як і в неділю, шведка випередила легендарну норвежку Терезу Йохауг. Бронзу завоювала ще одна представниця Швеції, Фріда Карлссон.

Найкращою з українок стала Анастасія Нікон – 57 місце з відставанням у 5 хвилин і 35 секунд. Софія Шкатула показала 61-й результат із 64 учасниць. Вікторія Олех не вийшла на старт, хоча була заявлена під 47-м номером. Минулого тижня Олех і Нікон перенесли хворобу.

Підсумкові результати:

Раніше у чоловічій розділці золото завоював Йоханнес Клебо.