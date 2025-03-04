Це буде твоя провина: стали відомі слова, за які дискваліфікували тренера Ліверпуля

Футбольна асоціація Англії оприлюднила слова, через які тренер Ліверпуля Арне Слот отримав двоматчеву дискваліфікацію та штраф.

Про це повідомляє The Athletic.

Після мерсисайдського дербі з Евертоном (2:2) минулого місяця Слот був покараний за "неналежні дії по відношенню до арбітра" Майкла Олівера.

За інформацією джерела, коли 46-річний нідерландець тиснув руку Оліверу на полі в кінці гри, він сказав йому: "Сподіваюся, ти пишаєшся своїм виступом".

Потім Слот знову підійшов до Олівера та сказав: "Якщо ми не виграємо лігу, я, бл**ь, звинувачу тебе в цьому". Після цього він нібито двічі вигукнув на адресу асистента арбітра "Це була йо***на ганьба".

Слот поставив під сумнів точне формулювання своєї відповіді, наполягаючи на тому, що він сказав: "Якщо ми не виграємо лігу, я буду змушений подякувати тобі за це", але прийняв звинувачення. У звіті зазначається, що тренер не заперечував коментар про ганьбу.

На даний момент Ліверпуль очолює таблицю АПЛ, маючи в активі 67 очок. "Червоні" мають перевагу в 13 очок над Арсеналом, який посідає друге місце. При цьому "каноніри" мають матч у запасі.

Раніше стало відомо, що Ліверпуль планує дати новий контракт своєму молодому гравцеві, підвищивши його зарплату на кілька сотень процентів.