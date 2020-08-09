 Редкач - Бронер: Не хвилюйся, товстун, бій буде, су##а | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач - Бронер: Не хвилюйся, товстун, бій буде, су##а

Вчора 22:25 1046 0
Українець звернувся до свого суперника
Редкач - Бронер: Не хвилюйся, товстун, бій буде, су##а
#Редкач, #Бронер

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач готовий провести бій з колишнім чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях Едріеном Бронером.

Про це заявив сам українець.

"Едріен, приятель, скільки грошей я отримаю за кожен твій зайвий фунт? 25 тисяч доларів, 50, 75? Не хвилюйся, товстун, бій буде, су##а ", - написав Редкач.

Раніше, Редкач пообіцяв, що нокаутує Бронера до 7 раунду.

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