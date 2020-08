Редкач - Бронер: Не хвилюйся, товстун, бій буде, су##а

Український напівсередньоваговик Іван Редкач готовий провести бій з колишнім чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях Едріеном Бронером.

Про це заявив сам українець.

@AdrienBroner Adrien! Buddy! How much money am I getting for every pound you are over? $25k? $50k? $75k? Don’t worry fat boy we still fighting bitch pic.twitter.com/Bn9P4dYg74