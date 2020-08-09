Редкач - Бронер: Не хвилюйся, товстун, бій буде, су##а

Українець звернувся до свого суперника

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач готовий провести бій з колишнім чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях Едріеном Бронером.

Про це заявив сам українець.

"Едріен, приятель, скільки грошей я отримаю за кожен твій зайвий фунт? 25 тисяч доларів, 50, 75? Не хвилюйся, товстун, бій буде, су##а ", - написав Редкач.

@AdrienBroner Adrien! Buddy! How much money am I getting for every pound you are over? $25k? $50k? $75k? Don’t worry fat boy we still fighting bitch pic.twitter.com/Bn9P4dYg74 — Ivan Redkach (@IRedkach) August 9, 2020

Раніше, Редкач пообіцяв, що нокаутує Бронера до 7 раунду.