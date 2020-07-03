Кемпбелл: Можу боксувати набагато краще, ніж в бою з Ломаченком

Люк Кемпбелл буде радий перемогти у майбутньому бою з Раяном Гарсією за титул тимчасового чемпіона WBC.

Про це заявив сам Люк.

"Я буду радий перемогти Гарсію. Він - дуже перспективний боксер, якому вдалося зібрати навколо себе багато хайпа. У 21 рік я не міг робити те, що робить він, оскільки не був так розвинений фізично. Я був дитиною на той момент і виглядав як 14-річний школяр.

Зараз мені 32 роки, і я відчуваю себе на 24. Зрілий боксер, якому багато що потрібно довести в боксі. Гарсія виглядає великим для легкої ваги, він володіє сильним ударом. Але це все, що Раян може запропонувати. У нього ж не було гідних опонентів.

Мені вдалося зробити величезний крок вперед за цей час. Хтось вважає, що я добре боксував з Ломаченко, адже тоді більшість раундів були дуже конкурентними, але я можу боксувати краще, ніж в тому бою", - сказав Кемпбелл.