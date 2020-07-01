Боб Арум прокоментував бій Ломаченко – Лопес

Бій за титул абсолютного чемпіона світу між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом запланований на вересень.

Про це розповів Глава боксерської промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

Поєдинок відбудеться 19 вересня у Лас-Вегасі, але арена поки невідома.

"Я розмовляв з Ломаченком та Лопесом. Ніхто з них не хоче проводити проміжних боїв. Ми плануємо поєдинок на вересень. З фанатами або без них", - заявив Арум.

Нагадаємо, WBC призначила бій за пояс Ломаченка.