Ломаченко може провести бій перед поєдинком з Лопесом

Теофімо Лопес прокоментував бій з Василем Ломаченком

Американець Теофімо Лопес не виключає, що йому та українцю Василь Ломаченку перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу доведеться провести проміжні поєдинки.

Про це розповів сам боксер.

"Що швидше відбудеться мій бій з Ломаченком, то краще. Василь не бився вже майже рік, я - півроку. Можливо, нам доведеться провести проміжні поєдинки перед нашим боєм, але зараз я не можу передбачити це. Моє тіло росте з цієї ваги, але ми могли б провести ще два бої в легкому дивізіоні. Якщо ми проведемо поєдинок з Ломаченком, то це все, що нам тут потрібно", - сказав Лопес.

Нагадаємо, Арум назвав дату бою Ломаченко – Лопес.