Тривожний сигнал для Усика: Промоутер українця скасував три вечори боксу

Коронавірус не дозволяє організувати вечори боксу

Промоутерська компанія Matchroom Boxing відмінила через пандемію коронавірусу три вечори боксу.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Були скасовані вечори бокс - 27 червня в Ньюкаслі, 4 липня в Манчестері і 11 липня в Кардіффі.

4 липня в Манчестері повинен був відбутися бій між тимчасовим чемпіоном WBC Ділліаном Вайтом і російським ветераном Олександром Повєткіним. Нова дата поєдинку невідома.

Відзначимо, що в Matchroom Boxing перенесли кілька скасованих боїв на жовтень, що може бути поганим сигналом для українця Олександра Усика, який в липні з другої спроби в Лондоні планував побитися з британцем Дереком Чісорою.

Нагадаємо, Чісора висловлював бажання допомогти Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом.