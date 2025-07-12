Бойко в Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція матчів представника України
Юліан Бойко
IulianBoikoTeam
Сьогодні, 12 липня, розпочне виступи у снукерній Лізі чемпіонів (Ranking) єдиний українець у професійному турі – Юліан Бойко.
Талановитий представник України у цьому виді спорту потрапив у групу №30. Його суперники: Бен Вулластон, Роббі Вільямс та Флоріан Нюсле.
Усі поєдинки відбудуться в один день. Пряма трансляція матчів доступна на ютуб-каналі Matchroom Multi Sport.
Розклад матчів за участі українця
Група №30 буде змагатися 12 липня.
- 14:00 – Юліан Бойко – Бен Вулластон
- 17:30 – Юліан Бойко – Роббі Вільямс*
- 20:30 – Юліан Бойко – Флоріан Нюсле*
* – час початку 2-го і 3-го матчів орієнтовний
Історія зустрічей Юліана Бойка проти опонентів у Championship League Snooker (Ranking)
- Юліан Бойко – Флоріан Нюсле – 0:1
- Юліан Бойко – Роббі Вільямс – 1:2
- Юліан Бойко – Бен Вулластон – ще не грали