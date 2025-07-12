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Бойко в Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція матчів представника України

Руслан Травкін — 12 липня 2025, 05:33
Бойко в Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція матчів представника України
Юліан Бойко
IulianBoikoTeam

Сьогодні, 12 липня, розпочне виступи у снукерній Лізі чемпіонів (Ranking) єдиний українець у професійному турі – Юліан Бойко.

Талановитий представник України у цьому виді спорту потрапив у групу №30. Його суперники: Бен Вулластон, Роббі Вільямс та Флоріан Нюсле.

Усі поєдинки відбудуться в один день. Пряма трансляція матчів доступна на ютуб-каналі Matchroom Multi Sport.

Розклад матчів за участі українця

Група №30 буде змагатися 12 липня.

  • 14:00 – Юліан Бойко – Бен Вулластон
  • 17:30 – Юліан Бойко – Роббі Вільямс*
  • 20:30 – Юліан Бойко – Флоріан Нюсле*

* – час початку 2-го і 3-го матчів орієнтовний

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Історія зустрічей Юліана Бойка проти опонентів у Championship League Snooker (Ranking)

  • Юліан Бойко – Флоріан Нюсле – 0:1
  • Юліан Бойко – Роббі Вільямс – 1:2
  • Юліан Бойко – Бен Вулластон – ще не грали
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