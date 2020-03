Джошуа і Пулєв битимуться на стадіоні Тоттенгема

Британець Ентоні Джошуа (23–1, 21 KO) буде захищати свої титули чемпіона світу в суперважкій вазі проти болгарського боксера Кубрата Пулєва (28–1, 14 KO) 20 червня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Про поєдинок офіційно оголосив JD.

