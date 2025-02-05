Реал влітку підпише зіркового гравця Ліверпуля
Трент Александер-Арнольд
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Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд влітку стане гравцем мадридського Реала.
Про це повідомляє Defensa Central.
На початку січня сторони провели переговори, під час яких 26-річний гравець пообіцяв "вершковим" приєднатися до них в кінці сезону. Перехід відбудеться на правах вільного агента.
Реал виплатить оборонцю підписний бонус у розмірі 20 млн євро.
Трент є вихованцем Ліверпуля. За першу команду він грає з 2016 року. Transfermarkt оцінює ринкову вартість Александер-Арнольда в 75 млн євро.
Чинна угода між захисником та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року. У поточному сезоні Трент зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких віддав 7 асистів та відзначився 2 голами.