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Реал влітку підпише зіркового гравця Ліверпуля

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 00:23
Реал влітку підпише зіркового гравця Ліверпуля
Трент Александер-Арнольд
Getty Images

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд влітку стане гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє Defensa Central.

На початку січня сторони провели переговори, під час яких 26-річний гравець пообіцяв "вершковим" приєднатися до них в кінці сезону. Перехід відбудеться на правах вільного агента.

Реал виплатить оборонцю підписний бонус у розмірі 20 млн євро.

Трент є вихованцем Ліверпуля. За першу команду він грає з 2016 року. Transfermarkt оцінює ринкову вартість Александер-Арнольда в 75 млн євро.

Чинна угода між захисником та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року. У поточному сезоні Трент зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких віддав 7 асистів та відзначився 2 голами.

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