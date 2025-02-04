Ньюкасл – Арсенал: де дивитися матч-відповідь у півфіналі Кубку англійської ліги

Лондонський Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, зіграє проти Ньюкасла в матчі-відповіді півфіналу Кубку англійської ліги.

Поєдинок відбудеться у середу, 5 лютого, на стадіоні "Сент-Джеймс Парк". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі Setanta Sports.

Нагадаємо, у першій грі Ньюкасл переміг Арсенал з рахунком 2:0. Український захисник "канонірів" Зінченко розпочав гру на лаві запасних та вийшов на 78-й хвилині гри.

В іншому півфіналі лондонський Тоттенгем у домашньому матчі обіграв Ліверпуль з результатом 1:0. Матч-відповідь запланований на 6 лютого.