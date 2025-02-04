Болонья здолала Аталанту на шляху в півфінал Кубку Італії
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У вівторок, 4 лютого, відбувся перший чвертьфінальний матч Кубку Італії, в якому Аталанта вдома поступилась Болоньї.
Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол в активі 20-річного аргентинського нападника Болоньї Сантьяго Кастро на 80-й хвилині гри.
Кубок Італії
1/4 фіналу, 4 лютого
Аталанта – Болонья 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 80 Кастро
Напередодні Аталанта не змогла переграти Торіно та втратила важливі очки у боротьбі за лідерство у Серії А.
Нагадаємо, Болонья підписала капітана Мілана Давіде Калабрію.