Болонья здолала Аталанту на шляху в півфінал Кубку Італії

У вівторок, 4 лютого, відбувся перший чвертьфінальний матч Кубку Італії, в якому Аталанта вдома поступилась Болоньї.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол в активі 20-річного аргентинського нападника Болоньї Сантьяго Кастро на 80-й хвилині гри.

Кубок Італії

1/4 фіналу, 4 лютого

Аталанта – Болонья 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 80 Кастро

Напередодні Аталанта не змогла переграти Торіно та втратила важливі очки у боротьбі за лідерство у Серії А.

Нагадаємо, Болонья підписала капітана Мілана Давіде Калабрію.