Атлетико з дублем Сімеоне розгромив Хетафе у чвертьфіналі Кубку Іспанії

У вівторок, 4 лютого, відбувся перший чвертьфінальний матч Кубку Іспанії, в якому мадридський Атлетико переміг Хетафе.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0. Дублем у складі "матрацників" відзначився син головного тренера команди Дієго Сімеоне – Джуліано. Ще по голу в активі Самуеля Ліно, Анхеля Корреа та Александера Серлота.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу, 5 лютого

Атлетико – Хетафе 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 8 Сімеоне, 2:0 – 17 Сімеоне, 3:0 – 42 Ліно, 4:0 – 78 Корреа, 5:0 – 86 Серлот

Напередодні повідомлялося, що 16-річний український воротар Гліб Удовиченко підписав професійний контракт з академією Атлетико.