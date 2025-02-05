Це була остання спроба Динамо непогано заробити: Маркевич – про трансфер Бущана

Український тренер Мирон Маркевич пояснив трансфер голкіпера Динамо Георгія Бущана у клуб із Саудівської Аравії.

Цитує тренера Sport.ua.

"Відхід Бущана можна зрозуміти, бо воротарська позиція в Динамо – не критична. До того ж беручи до уваги вік Георгія, це було чи не остання спроба непогано на ньому заробити. А ось втрати Попова, Бражка, Шапаренка, Буяльського, Ваната мали б для киян катастрофічні наслідки. Цим гравцям рівноцінної заміни немає", – розповів Маркевич.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабабу.

30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

Напередодні воротар зіграв свій перший матч за новий клуб, в якому пропустив одразу три голи. Попри це аналітичний портал SofaScore оцінив його гру у 7,0 бала.