Міжнародна федерація хокею не допустила збірну Росії до участі на чемпіонаті світу 2026 року, який має відбутися у Швейцарії.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС з посиланням на свої джерела.

Цю інформацію підтверджують й інші російські видання. Так МатчТВ зазначає, що рішення відсторонити збірну Росії від чемпіонату світу не розповсюджується на Олімпіаду-2026, що відбудеться в Мілані.

Наразі IIHF (Міжнародна федерація хокею) не визначилася з санкціями проти російських команд та спортсменів на прийдешніх Олімпійських іграх.

Зазначимо, що рішення про відсторонення Росії від чемпіонату світу приймається на засіданні ради Міжнародної федерації хокею, яка триває у Швейцарії з 2 по 4 лютого.

Водночас рішення щодо допуску росіян на Ігри в Мілані може бути ухвалене згідно з рекомендаціями виконавчої ради Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Нагадаємо, що напередодні Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Всеукраїнської федерації хокею Сергій Мазур підписали офіційний лист до президента Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люсьєна Тардіфа, в якому закликали зберегти та посилити санкції проти Росії та Білорусі через загибель понад 90 представників хокейної спільноти.

Збірні Росії та Білорусі відстороненні від міжнародних змагань з 28 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Голова Шведської асоціації хокею і член правління Міжнародної федерації хокею (IIHF) Андерс Ларссон заявив, що Росія та Білорусь не повинні бути допущенні до міжнародних змагань.