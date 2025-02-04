Карлсен закликав росіянина Дворковича залишити пост президента ФІДЕ

16-й чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен закликав президента ФІДЕ (Міжнародної федерації шахів) росіянина Аркадія Дворковича піти у відставку.

Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Примус гравців, зловживання владою та порушення обіцянок. Президенте ФІДЕ Дворкович, щоб переконати мене зіграти в Rapid & Blitz у Нью-Йорку, ви написали 19 грудня моєму батькові: "Просто хочу повідомити вам і Магнусу, що що б не сталося між ФІДЕ та Freestyle Chess Tour щодо визнання, це жодним чином не вплине на гравців. Вони можуть приймати рішення самостійно, і ФІДЕ не вживатиме жодних негативних дій". Пізніше того дня ви додали: "Я піду у відставку, якщо моє слово буде підірване Радою". Змушуючи гравців підписувати неприйнятну відмову, ви не виконуєте свою обіцянку. Ви подасте у відставку?", – написав Карлсен.

Coercion of players, misuse of power and broken promises.



FIDE President Dvorkovich, to convince me to play the Rapid & Blitz in New York, you wrote Dec 19th to my father:



«Just want to pass a message to you and Magnus that whatever happens between FIDE and Freestyle in terms… — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) February 3, 2025

Freestyle Chess Tour – це серія турнірів, що проводяться у форматі "шахів Фішера". Цей варіант шахів був запропонований 11-м чемпіоном світу з шахів Робертом Фішером. Від звичайних шахів відрізняються тим, що в першому та восьмому рядах дошки (за пішаками) фігури розставляються випадково.

Між ФІДЕ та Freestyle Ches є певний конфлікт, оскільки проєкт Карлсена планував назвати переможця своїх серії турнірів "чемпіоном світу".

Зазначимо, що це далеко не перший скандал між сторонами. У вересні цього року Магнус Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.

Нещодавно на чемпіонаті світу з рапіду трапився скандал, оскільки Магнус прийшов на гру в джинсах, що обурило організаторів. У відповідь норвежець послав ФІДЕ та був дискваліфікований з турніру. Після цього організація оперативно послабила вимоги до дрес-коду та допустила Магнуса до ЧС з бліцу, який він виграв разом з росіянином.