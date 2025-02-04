Декілька мільйонів доларів: стало відомо, за скільки Ломаченко продає свій будинок в США

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями IBO та IBF українець Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) вже тривалий час намагається продати власний будинок у Каліфорнії, США.

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Чемпіону стало відомо, що виставлений на продаж будинок знаходиться в мальовничому Санта-Роза-Веллі (округ Вентура, штат Каліфорнія), має 5 спалень та 5 ванних кімнат (одна неповна) і оцінюється власником у 2 599 000 доларів.

Також на ділянці площею 1 акр розташовані масивні гаражі, розраховані на 8 автомобілів, басейн з морською водою, спа-центр, дві зони для барбекю та майданчик для занять баскетболом/піклболом.

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36-річний Ломаченко почав професійну кар'єру у 2013 році. До того він виступав на аматорському рівні. За 397 поєдинків він поступився лише одного разу. Ломаченко – дворазовий Олімпійський чемпіон (Пекін-2008 та Лондон-2012), а також дворазовий чемпіон світу.

У своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Нагадаємо, напередодні відомий боксерський інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру.