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В Україні з'явилася нова промоутерська компанія Top Boxing Generation

Сьогодні 04:16 117 0
У 2020 році компанія планує провести 8 боксерських шоу в різних містах України
В Україні з'явилася нова промоутерська компанія Top Boxing Generation

Джерело - Чемпіон.

Минулої суботи в столичному КВЦ "Парковий" чемпіон світу WBA у флайвейтs (до 50,8 кг) Артем Далакян провів четвертий захист свого титулу. Бої Артема традиційно організовує його компанія Union Boxing Promotion.

У рамках боксерського шоу було проведено турнір "Чемпіон лише один", організацією якого займалася молода компанія Top Boxing Generation. У цьому турнірі 8 боксерів змагалися за звання чемпіона в напівсередній вазі (до 66, 7 кг). Як так вийшло і чи чекати продовження ми з'ясовували в розмові з генеральним директором Top Boxing Generation Владом Єлісєєвим і координатором проекту, віце-президентом Ліги професійного боксу України Аліною Шатерніковою.

Бокс з коктельною вечіркою

"Спочатку ми проводили невеликі турніри під егідою Eliseev Boxing Team, - згадує Влад. - З часом це переросло в більш потужний проект Top Boxing Generation (TBG). Вважаю, що 8 лютого глядачі побачили відмінний старт серії. В цьому році ми плануємо організувати 5 турнірів такого формату в різних містах України. Щоб виявити кращих проспектів в інших вагових категоріях. А до напівсередної ваги ще обов'язково повернемося. Бєлінський (переможець турніру - прим. Ред.) довів своє право "проспекту". Але у них залишився невирішене питання з Судоплатовим. Думаю, ми зможемо організувати цей бій пізніше. Та й взагалі в цій ваговій категорії багато хороших хлопців. Тому з неї і стартували".

"Перша подія Top Boxing Generation відбулося 10 серпня 2019 в концерт-холі Caribbean Club, - уточнює Аліна Шатернікова. - Виникла ідея об'єднати людей, які люблять "тусити" в клубах в серпневу спеку, і фанів боксу в одному місці на одній події - вечорі боксу з коктейльною вечіркою. Нам це вдалося. Був sold out, молодих боксерів прийшли підтримати наші зірки боксу - Василь Ломаченко зі своїм батьком Анатолієм Миколайовичем, Сергій Дзінзірук, Віктор Постол, В'ячеслав Сенченко. Телеканал XSport виступив телевізійним партнером. Трансляція була в прямому ефірі і фінальні показники трансляції порадували і нас, як організаторів, і партнерів".

Шатернікова впевнена, що Top Boxing Generation має непогані перспективи зайняти свою нішу, так як стратегія компанії відрізняється від роботи інших основних гравців цього ринку.

"Усі імениті промоутерські компанії в Україні концентруються на проведенні масштабних івентів в декількох великих містах України, - запевняє Аліна. - Ми поважаємо кожну з компаній, проте є відчуття, що регіони обділені подібними святами боксу. Наприклад, Чернігів, звідки родом вже популярний боксер Дмитро Митрофанов. Тут ще не було проведено жодного вечора професійного боксу, хоча місцеві фани з нетерпінням цього чекають. Одне із завдань TBG - проведення змагань з професійного боксу в регіонах. Через першу задачу - профбокс в регіони - ми також даємо можливість боксерам з регіонів показати свою майстерність на професійному рингу. Ми вже заручилися підтримкою TV-партнера, адже профбокс не може бути успішний без ТV. Тому завдання номер один - укладення довгострокового партнерства з одним з телеканалів. Сподіваюся, зовсім скоро ми про це оголосимо. Ще однією особливістю нашої компанії є популяризація поясу національного чемпіона - чемпіона України".

8 турнірів в 2020 році

Стратегічним завданням для Top Boxing Generation, на думку Влада Єлісєєва, буде вирощування топ-боксерів.

"Ми повинні виправдовувати назву нашої компанії, - стверджує Єлісєєв. - Розраховуємо прийти до цього завдяки грамотній селекційній роботі. Всього в 2020 році плануємо провести 8 боксерських шоу. ТВG - це компанія, яка готова до будь-якого виду співпраці. Ми плануємо і копромоушн (коли дві або більше промоутерських компаній проводять боксерський вечір - прим. Ред.), І організацію власних шоу".

Шатернікова переконана, що професійний бокс в Україні може стати успішним комерційним продуктом

"Будь-який вид спорту може бути успішним, якщо проводити не просто змагання, а робити спортивне шоу, де в першу чергу враховуються інтереси глядачів, - вважає екс-чемпіонка світу. - Глядач - як в залі, так і на TV - головний споживач продукту. Організатор івентів повинен цілеспрямовано вивчати ринок спортивної аудиторії і придумувати різні фішки, щоб глядач із задоволенням ходив на спорт. Професійний бокс - популярний вид спорту, його люблять, він має стабільно високі телерейтинги в Україні. Однак стандарти TV постійно змінюються, і за цим потрібно пильно стежити.  І відповідати високим стандартам. Не чекайте успіху, якщо робите ТV-продакшн, заощадивши на світлі і декорації залу. Коли кожна деталь боксерського івенту організована перфектно, тоді і глядачі купують квитки, і телевізійні рейтинги на висоті. І для бренду-партнера - хороший результат взаємодії. TBG - не олдскульна компанія, ми дуже динамічні, постійно вивчаємо споживача боксу і медійний ринок. Віримо, що зможемо зробити наш продукт комерційно успішним".

Максим Розенко, Чемпіон

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