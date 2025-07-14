Ворскла продала свого нападника у сербський клуб – джерело назвало суму трансферу

Нігерійський нападник Ворскли Самсон Ієде перейде до сербського клубу Нові Пазар.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, полтавський клуб отримає за трансфер 60 тисяч євро і відсоток від подальшого перепродажу.

Нові-Пазар у минулому сезоні чемпіонату Сербії посів третє місце в чемпіонаті і потрапив до Ліги конференцій.

Ієде провів у Ворсклі останні два сезони – зіграв 29 матчів, забив 4 голи і віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося про те, що екстренер Чорноморця Олександр Бабич може очолити Ворсклу.