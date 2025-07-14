Ворскла продала свого нападника у сербський клуб – джерело назвало суму трансферу
Самсон Йеде
ФК Ворскла
Нігерійський нападник Ворскли Самсон Ієде перейде до сербського клубу Нові Пазар.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, полтавський клуб отримає за трансфер 60 тисяч євро і відсоток від подальшого перепродажу.
Нові-Пазар у минулому сезоні чемпіонату Сербії посів третє місце в чемпіонаті і потрапив до Ліги конференцій.
Ієде провів у Ворсклі останні два сезони – зіграв 29 матчів, забив 4 голи і віддав 2 асисти.
Раніше повідомлялося про те, що екстренер Чорноморця Олександр Бабич може очолити Ворсклу.