На мене чекають великі виклики: Модрич прибув до Італії перед переходом у новий клуб

Легендарний хорватський півзахисник Лука Модрич прибув в Італію для підписання контракту з Міланом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що вже найближчим часом він укладе однорічну угоду з "россонері".

"Я дуже радий бути тут. На мене чекають великі виклики, і в мене буде час поговорити про все", – цитує Модрича Corriere dello Sport.

Попереднім клубом 39-річного хорвата був мадридський Реал, за який він виступав з літа 2012 року та став найтитулованішим гравцем в історії клубу. Для нього прощальним матчем за мадридців став півфінал клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (поразка 0:4).