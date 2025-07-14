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На мене чекають великі виклики: Модрич прибув до Італії перед переходом у новий клуб

Олександр Булава — 14 липня 2025, 18:42
На мене чекають великі виклики: Модрич прибув до Італії перед переходом у новий клуб
Лука Модрич
Getty Images

Легендарний хорватський півзахисник Лука Модрич прибув в Італію для підписання контракту з Міланом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що вже найближчим часом він укладе однорічну угоду з "россонері".

"Я дуже радий бути тут. На мене чекають великі виклики, і в мене буде час поговорити про все", – цитує Модрича Corriere dello Sport.

Попереднім клубом 39-річного хорвата був мадридський Реал, за який він виступав з літа 2012 року та став найтитулованішим гравцем в історії клубу. Для нього прощальним матчем за мадридців став півфінал клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (поразка 0:4). 

Мілан Лука Модрич

Лука Модрич

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