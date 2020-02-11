Стало відомо, коли Ломаченко буде боксувати з Лопесом

Поєдинок може відбутися 30 травня в США

Об'єднавчий бій між українським боксером Василем Ломаченком (14–1, 10 КО) і американцем Теофімо Лопесом (15–0, 12 КО) за 4 пояси в легкому ваговому дивізіоні відбудеться 30 травня.

Про це відомий інсайдер в боксі Майк Коппінджер написав у Twitter.

"Джерела повідомляють, що бій за уніфікацію титулів у легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом запланований на 30 травня, хоча дата ще не визначена остаточно. Бій, швидше за все, будуть показувати на ESPN PPV, а не на ESPN+. Лома ніколи не з'являвся на PPV в США, але це його найбільший бій", - написав Коппінджер.

Sources: The Vasiliy Lomachenko-Teofimo Lopez lightweight title unification fight is targeted for May 30, though date hasn’t been finalized. Bout likely to land on ESPN PPV rather than linear or ESPN+. Loma has never headlined on PPV in the U.S., but this is his biggest fight yet — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 10, 2020

Раніше, український кікбоксер зажадав від Ломаченка пояснень через відео з російськими спецпризначенцями.