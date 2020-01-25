Збірна України здобула чотири золота і срібло в останній день Кубка Странджа

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 25 січня, в Болгарії відбулися фінальні бої 71-го традиційного і одного з найстаріших аматорських турнірів світу - Кубка Странджа.

За кількістю учасників вирішальних поєдинків команда Леоніда Лоївського (головний тренер чоловічої збірної) і Сергія Гордієнка (головний тренер жіночої збірної) показала найкращий результат серед інших колективів - Україна була представлена ​​п'ятьма фіналістами.

І п'ять фіналістів принесли країні чотири золоті і одну срібну медалі.

Найзірковіший боксер збірної України середньоваговик Олександр Хижняк у ваговій категорії до 75 кг переміг представника Білорусі Вадима Панкова і став чемпіоном турніру.

У суперважкій вазі нова зірка цього дивізіону в українському аматорському боксі одесит Цотне Рогава продовжив підкорювати аматорський бокс і також здобув золото.

Ще два золота збірної принесли Ярослав Харциз (в категорії до 63 кг) і представниця жіночої команди Юлія Циплакова (у вазі до 57 кг).

Степан Грекул в дивізіоні до 81 кг став срібним призером.

Відзначимо, що за підсумками півфіналів п'ять представників збірної України здобули бронзові нагороди: Анастасія Чорноколенко (до 75 кг), Микола Буценко (до 57 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Сергій Горський (до 91 кг) і Роберт Мартон (до 91 кг).