Британське антидопінгове агентство UKAD зняло всі звинувачення з британського боксера Ділліан Вайта щодо вживання допінгу

Про це повідомив Вайт у Twitter.

У довгостроковому профілі аналізів сечі Уайта нічого не вказує на використання стероїдів.

For those who believed in me I won’t forget you . To those who didn’t, I won’t forgive you and I know who you are.

