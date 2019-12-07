Джерело - Чемпіон.
Британське антидопінгове агентство UKAD зняло всі звинувачення з британського боксера Ділліан Вайта щодо вживання допінгу
Про це повідомив Вайт у Twitter.
У довгостроковому профілі аналізів сечі Уайта нічого не вказує на використання стероїдів.
For those who believed in me I won’t forget you . To those who didn’t, I won’t forgive you and I know who you are.— Dillian Whyte (@DillianWhyte) December 6, 2019
#bodysnatcher #no1 pic.twitter.com/ncmVXDPHt4
Нагадаємо, Кличко вказав на недолік Вайлдера.
Раніше повідомлялося, що призначено дату рематчу Вайлдера і Ф'юрі.