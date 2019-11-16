Джерело - Чемпіон.
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі готується до свого дебюту в ММА.
Про це він нещодавно заявив.
"Я продовжую тренуватися з Дарреном Тіллі. Також буду працювати з Конором Мак-Грегором. Для мене дуже цікаво провести бій проти Міочича. Він також хоче битися зі мною. Після бою проти Вайлдера я прийму бій проти Стіпе. Це буде великий бій", - сказав Ф'юрі.
From boxing to WWE to recording Christmas jungles to @ufc ? @Tyson_Fury says bring it on! 🥊— Alexis Nunes (@alexisenunes) November 15, 2019
Absolute pleasure chatting with this champ... more on @ESPNUK #ESPN #TopRank pic.twitter.com/uzFjmaU4y6
Раніше Ф'юрі презентував автобіографічну книгу.