Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі готується до свого дебюту в ММА.

Про це він нещодавно заявив.

"Я продовжую тренуватися з Дарреном Тіллі. Також буду працювати з Конором Мак-Грегором. Для мене дуже цікаво провести бій проти Міочича. Він також хоче битися зі мною. Після бою проти Вайлдера я прийму бій проти Стіпе. Це буде великий бій", - сказав Ф'юрі.