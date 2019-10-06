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Дерев'янченко - Головкін: ОНЛАЙН

Сьогодні 06:30 2823 0
Текстова трансляція бою за титул IBF
Дерев'янченко - Головкін: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

 

Одинадцятий раунд: Піднаїлися обидва боксера за цей бій, але залишилися найважливіші раунди. Дерев'янченко знову провів хорошу атаку, але помітно, що крові стає лише більше з кожним раундом. Завершився вирішальний раунд!

Десятий раунд: Дуже активно розпочав Дерев'янченко, але наприкінці раунду було помітно, що Головкін свіжіше, мабуть цей раунд піде в актив казахстанця.

Показали картку ТБ-експерта. Дерев'янченко має перевагу в один бал.

Дев'ятий раунд: Залатали око Дерев'янченку і той пішов у атаку від початку раунду. Хороший раунд від українця, проте помітно, що знову відкрилося розсічення.

Восьмий раунд: Знову оглядали Дерев'янченка перед початком раунду, все нормально на думку медиків. Головкін намагався скоротити дистанцію, але Сергій контратакував. Завершився раунд чудовою двієчкою від українця.

Сьомий раунд: Досить виснажливий поєдинок, може Дерев'янченко намагається зіграти на віці казахстанця, який на 4 роки старший за нього. Головкіна попросили діяти активніше і наприкінці раунду бійці обмінялися серіями ударів.

Шостий раунд: Не збаваляє темпу Дерев'янченко і помітно, що не може до цього пристосуватися Головкін, пропускаючи чимало ударів. Звісно Сергій допускає помилки в захисті, але поки бій здається рівним. Головне, щоб нокдаун у першому раунді не вирішив долю титулу.

П'ятий раунд: Медик провів огляд Дерев'янченка і дозволив йому продовжити бій. Досить багато ударів провів Сергій, а потім пропустив неприємний аперкот.  Однак наприкінці раунду українець непогано пробив корпус Головкіна, той аж зіштовхнувся з арбітром.

Четвертий раунд: Чудово попрацювали медики, крові майже не видно. Пришвидшив темп українець і зрівнявся з Головкіним по якості та кількості ударів. Помітно, що розсічення вплинуло на план Дерев'янченка на цей поєдинок.

Третій раунд: Дуже жваво розпочав Дерев'янченко, провівши хорошу серію ударів. Сергію заважає кров біля ока, можливо він намагається не затягувати бій і завершити його нокаутом, поки поєдинок не припинили через травму.

Другий раунд: Головкін зайняв центр рингу і повільно пресингує українця. Досить багато Сергій пропускає. У Дерев'янченка розсічення, потрібно попрацювати медику.

Перший раунд: Старт за Головкіним. Пройшла серія від Геннадія, і  Дерев'янченко опинився в нокдауні. Суддя вже почав рахунок, але українець відразу пішов у бій.

Бій розпочато!

Тепер обидва бійці на ринзі, зовсім скоро дійство розпочнеться!

Боксер з Казахстану виходить під Seven Nation Army.

Українець на ринзі, тепер представлення Геннадія Головкіна.

На ринг запрошується Сергій Дерев'янченко!

І як не дивно ми ще почуємо гімн США.

Тепер гімн Казахстану. До речі з музикою, на відмінну від нашого.

На арені звучить гімн України!

Усе готово до початку головного бою в Нью-Йорку. Через кілька хвилин все почнеться.

Головні зірки сьогоднішнього бою уже на арені!

Уже завершилися усі бої в андеркарті і зовсім скоро розпочнеться двобій на який усі так чекають.

Українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) проведе бій проти легендарного Генадія Головченка (39-1-1, 35 КО) за вакантний титул IBF у середній вазі (72,6 кг).

Бій відбудеться на знаменитому Madison Square Garden у Нью-Йорку в ніч з 5 на 6 жовтня.

Орієнтовний початок бою 6:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі XSPORT. Онлайн бою можна дивитись ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію чемпіоського поєдинку Дерев'янченко - Головкін онлайн. Орієнтовний початок - 5:00.

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