Барселона врятувалася від вильоту з Євроліги, Панатінаїкос наблизився до виходу у Фінал чотирьох

Сьогодні, 25 квітня, відбулося два матчі плейоф Євроліги сезону-2024/25.

Чинний чемпіон Панатінаїкос здобув другу перемогу над турецьким Анадолу Ефесом та впритул наблизився до виходу у Фінал чотирьох. Якби не сенсаційна поразка у другій грі, то греки стали б другим учасником.

А ось Барселона у своєму протистоянні здолала французьке Монако. Каталонці програли перші дві зустрічі, тож були за крок від вильоту з турніру.

Баскетбол – Євроліга-2024/25

Плейоф, 1/4 фіналу

Треті матчі 30 квітня

Барселона – Монако 100:89 (24:27, 27:12, 23:27, 26:23)

Анадолу Ефес – Панатінаїкос 77:81 (23:20, 16:25, 15:18, 23:18)

Нагадаємо, в інших чвертьфіналах Фенербахче втретє здолав Париж та пройшов далі, а грецький Олімпіакос лідирує у протистоянні з Реалом Мадрид (2:1).

Чвертьфінальні протистояння триватимуть до трьох перемог однієї з команд. Цього року вперше в історії Фінал чотирьох пройде за межами Старого світу – подію прийме місто Абу-Дабі. Матчі відбудуться 23-25 травня.