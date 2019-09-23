Жіноча збірна України з боксу відмовилась їхати на чемпіонат світу у Росію

Чемпіонат світу відбудеться без національної команди

Жіноча збірна України з боксу відмовилися від участі у чемпіонаті світу з боксу серед жінок у російському Улан-Уде.

Про це розповів директор Дирекції чемпіонату світу з боксу Олексій Пінтаєв.

"Зараз є 69 офіційно зареєстрованих команд. Спочатку їх було 75, відмовилися 8 команд. Це команди України, Іспанії, Норвегії, Угорщині, Хорватії, Пуерто-Ріко, Косово, Гватемали", - відзначив Олексій Пінтаєв.

Чемпіонат світу з боксу серед жінок відбудеться протягом 3-13 жовтня в Улан-Уде.

Нагадаємо, жіноча збірна України стала 5-ю у загальному заліку на Чемпіонаті світу.