Паркер: Чісора - непередбачуваний, потрібно бути готовим до всього

До бою з 35-річним британцем Дереком Чісорою (31-9-0, 22 KO) потрібно підходити з особливим настроєм.

Про це Джозеф Паркер заявив в інтерв'ю Boxing Scene.

"Ви ніколи не знаєте, яким він збирається з'явитися. Він або дуже хороший, або посередньо. Він або божеволіє, або спокійний. Неясно, яким він з'явиться, тому ви не знаєте, чого очікувати. Ми вийдемо і будемо готові до всього, що він привнесе в ринг.

Завжди є план. План полягає в тому, щоб домогтися нокауту. Я не хочу говорити про це, оскільки якщо ви не достроково закінчуєте бій, люди починають говорити всяке. План полягає в тому, щоб перемогти руйнівним способом і домогтися гарного нокауту, але зазвичай маєш те, що маєш. Що має статися - станеться, але це було б непогано", - сказав Паркер.