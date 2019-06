Чемпіон світу IBF у легкій вазі Річард Коммі (29-2, 26 КО) провів перший захист свого пояса. Ганець у восьмому раунді нокаутував ветерана, колишнього володаря титулу WBO, Реймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

Поєдинок тривав до 8 раунду. Протягом нього африканець чотири рази кидав мексиканця на настил, останній раз і став для того фатальним. Після потужного лівого бокового в щелепу Бельтран піднявся, але рефері не дав йому продовжити поєдинок.

Завдяки цій перемозі Коммі ще на крок наблизився до бою з чемпіоном WBA і WBO Василем Ломаченком (13-1, 10 КО). Перед зустріччю з українцем, правда, ганцю доведеться, як мінімум, провести ще один захист проти переможця бою Теофімо Лопес (13-0, 11 КО) - Масайоші Накатані (18-0, 12 КО).

Commey knocks Beltran down for the fourth time and this one is over! #CommeyBeltran | @ESPN pic.twitter.com/vIaSOQz9vX