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Піастрі випередив Норріса за кількістю перемог у Формулі-1

Станіслав Лисак — 5 травня 2025, 08:41
Піастрі випередив Норріса за кількістю перемог у Формулі-1
Getty Images

Гонщик Макларен Оскар Піастрі здобув перемогу на Гран-прі Маямі, яка стала для нього шостою в кар'єрі у Формулі-1.

Завдяки цьому австралієць обійшов свого напарника по команді Ландо Норріса за кількістю виграних етапів Ф-1.

Зауважимо, що 24-річний гонщик провів лише 52 Гран-прі у кар'єрі, в той час, як у Норріса за плечима уже 141 заїзд.

Також Піастрі всього двічі стартував з поул-позиції, водночас Норріс аж 10 разів вигравав суботню кваліфікацію.

Після шести етапів Формули-1 сезону-2025 Оскар Піастрі очолює загальний залік пілотів, Ландо Норріс наразі йде другим. У Кубку Конструкторів Макларен упевнено лідирують, випереджаючи Мерседес, Ред Булл та Феррарі.

Макларен Формула 1 Ландо Норріс Оскар Піастрі

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