Піастрі випередив Норріса за кількістю перемог у Формулі-1

Гонщик Макларен Оскар Піастрі здобув перемогу на Гран-прі Маямі, яка стала для нього шостою в кар'єрі у Формулі-1.

Завдяки цьому австралієць обійшов свого напарника по команді Ландо Норріса за кількістю виграних етапів Ф-1.

Зауважимо, що 24-річний гонщик провів лише 52 Гран-прі у кар'єрі, в той час, як у Норріса за плечима уже 141 заїзд.

Також Піастрі всього двічі стартував з поул-позиції, водночас Норріс аж 10 разів вигравав суботню кваліфікацію.

Після шести етапів Формули-1 сезону-2025 Оскар Піастрі очолює загальний залік пілотів, Ландо Норріс наразі йде другим. У Кубку Конструкторів Макларен упевнено лідирують, випереджаючи Мерседес, Ред Булл та Феррарі.