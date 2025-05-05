Найкращі у світі: Vitality виграли п'ятий поспіль великий турнір у 2025 році

Французька кіберспортивна команда Vitality перемогла Falcons з Саудівської Аравії у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – Blast Rivals.

Фінал, що відбувався у форматі Bo5 (Best of 5 або найкращий з 5, де перемагає команда, що здобуває три перемоги), завершився з мінімальним рахунком 3:2 на користь французів.

Саудити з європейським складом повели у рахунку, зупинивши неймовірну серію суперника з 16 поспіль перемог на карті Inferno.

Проте потім фаворити увімкнулися та закрили дві мапи поспіль з рахунком 13:6 – Dust2 та Train. Falcons були в кроці від другої поспіль поразки у фіналі, однак в овертаймах зуміли дотиснути Vitality на власному піку Mirage.

Однак на вирішальній карті "соколи" не зуміли нав'язати боротьбу "бджолам". Мапа Nuke завершилася з рахунком 13:8, що ознаменувало п'ятий поспіль трофей для Vitality у 2025 році.

Також за цю перемогу Vitality заробили 125 тисяч доларів, Falcons отримали 75 тисяч за друге місце. Загальний призовий фонд турніру складав 350 тисяч доларів.

Counter-Strike 2 – BLAST Rivals 2025 Season 1

Копенгаген, Данія

Призовий фонд – $350,000

Фінал, 4 травня

Vitality (Франція) – Falcons (Саудівська Аравія) 3:2 (9:13 Inferno, 13:6 Dust2, 13:6 Train, 14:16 Mirage, 13:8 Nuke)

Окрім того, французький колектив продовжив свою неймовірну серію з перемог на LAN-турнірах поспіль. Наразі вони мають другий показник в історії, вигравши 25 матчів поспіль.

Попереду лише історичний результат команди NIP у 60 перемог, який вони продемонстрували на початку гри Counter-Strike: Global Offensive у 2012 та 2013 роках.

HLTV

MVP (найкращим гравцем) турніру став француз Матьє "ZywOo" Ербо. Для нього ця індивідуальна нагорода стала 25 в кар'єрі. За цим показником він випереджає легендарного українського гравця Олександра "s1mple" Костилєва, який має 21 медаль MVP.