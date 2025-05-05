Cолідна заявка на перемогу: Сіньтун розгромив Вільямса у перших двох сесіях фіналу чемпіонату світу

Вчора, 4 травня, відбулися дві сесії фіналу World Snooker Championship 2025.

У вирішальному матчі зійшлися китаєць Чжао Сіньтун і валлієць Марк Вільямс. Поки що рахунок 11:6 на користь представника Китаю.

Дві другі сесії пройдуть сьогодні. Символічно, що Чжао може оформити перемогу вже в третій сесії, якщо виграє 7 фреймів, оскільки чемпіоном стане той, хто першим стане переможцем до 18 фреймів.

Сіньтун показав, що налаштований на тріумф відразу, повівши у рахунку 7:1. Триразовий чемпіон у другій сесії скоротив відставання, але поки що гандикап між ними все ще солідний.

Більярд – World Snooker Championship 2025

1/2 фіналу

Чжао Сіньтун (Китай) – Марк Вільямс (Вельс) 11:6

У березні Вільямс святкував своє 50-річчя. За кар'єру він тричі (2000, 2003 і 2018) ставав чемпіоном світу. Усі три фінали для валлійця були дуже складними, він перемавав усі три рази з ідентичним рахунком – 18:16. У 1999 році Марк став фіналістом, але зазнав поразки від Стівена Хендрі (11:18).

28-річний гравець уже кілька років проживає та тренується в Англії. Зокрема, він працював і з Ронні О'Салліваном, якого вибив у півфіналі.

Зазначимо, що Чжао для проходу в основну стадію ЧС-2025 подолав усі 4 кваліфікаційні раунди. Справа в тому, що він через 20-місячну дискваліфікацію, пов'язану з участю в скандалі з договірними матчами у 2023 році втратив професійний статус.

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Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.